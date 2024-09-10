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Финансы ,  
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«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Замгендиректора «Гознака» заявил, что к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости наличных денег. По его словам, сейчас только 10% платежей проходят с их помощью, что делает бумажные деньги и монеты дороже для банков
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег, заявил замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов в ходе форума «Платежный бизнес и денежное обращение — 2024». Его слова приводит «РИА Новости».

«Я думаю, что в 2030 году, по крайней мере, в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — сказал он, добавив, что это не означает вывод из обращения наличных денег.

Корнилов отметил, что сейчас только 10% платежей проходят с помощью наличных. Сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы, подчеркнул он.

РБК обратился за комментарием в Центробанк.

По итогам первого полугодия 2024 года объем наличных средств в обращении сократился почти на 600 млрд руб., что стало рекордом за последние девять лет. Опрошенные РБК эксперты назвали причиной этой тенденции повышение процентных ставок.

Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

После начала военной операции на Украине и введения санкций Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику. С июля по декабрь 2023 года ключевая ставка поднялась с 7,5 до 16%, в июле 2024-го выросла до 18%. Согласно данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков прошлым летом достигала 16,9% — это рекорд с марта 2022-го. Вместе с тем эксперты указывали на исторический минимум доли наличных в обращении, которая составила 16,1%.

По итогам 2023 года объем наличных денег в обращении превысил 18 трлн руб., из них около 2 трлн руб. — прирост на руках у населения.

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При участии
Евгения Чернышова
Россия «Гознак» наличные платежи расчеты
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