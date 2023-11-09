Набиуллина назвала высокие ставки способом избежать девальвации

Высокие ставки позволяют избегать «самоподдерживающейся девальвации» рубля, заявила Эльвира Набиуллина. «Если мы ослабим хватку, мы ничего не выиграем», — предупредила глава ЦБ

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Рост ключевой ставки стал реакцией в том числе на падение рубля, сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании нескольких комитетов Госдумы, посвященном «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики».

«Повышением ставки мы реагировали в том числе на ослабление курса. Вы знаете, мы всегда говорим, что у нас нет цели поддерживать рубль в каком-то диапазоне, но динамика курса, конечно, является чувствительным индикатором состояния внутреннего спроса, а во-вторых, влияет на инфляционные ожидания. И денежно-кредитная политика, которая направлена на поддержание низкой инфляции, обеспечит и стабилизацию курса. Она предотвращает то, что можно назвать самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали, это опасное явление. Как это происходит в странах, где процентные ставки долго поддерживаются ниже инфляции, — там начинается какая-то такая спираль инфляционная и одновременно девальвационная», — отметила Набиуллина.

Курс доллара в последние месяцы неоднократно превышал отметку в 100 руб. Он частично укрепился в середине октября, после того как президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами. По состоянию на 10:50 мск доллар стоит 91,8 руб.

О рисках самоподдерживающейся девальвации ранее говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он подчеркивал, что несоответствие уровня ставок инфляционным и девальвационным ожиданиям может вести к «турецкому сценарию» (годовая инфляция в Турции в октябре, по официальным данным, по-прежнему находилась на уровне выше 60%).

«При любом развитии ситуации у нас есть инструменты контроля над ценовой стабильностью. Это абсолютно необходимо, если мы хотим сбалансированного роста экономики и повышения реальных доходов граждан. Если мы ослабим хватку, мы ничего не выиграем — инфляцию все равно придется снижать, но с более высокого уровня, если она раскрутится, и цена этого — и высокой инфляции, и усилий по восстановлению ценовой стабильности — будет гораздо выше для экономики в целом — и для бизнеса, и для наших граждан. Своевременная реакция денежно-кредитной политики, я в этом убеждена, абсолютно необходима, она позволит как раз избежать такого негативного развития сценария», — подчеркнула в Госдуме Набиуллина.

27 октября Центробанк повысил ставку в четвертый раз подряд — всего с июля, за четыре заседания (среди них одно внеплановое), она выросла с 7,5 до 15%. Набиуллина подчеркивала, что это ужесточение денежно-кредитной политики отличается от ситуаций 2014 и 2022 годов, поскольку скорого снижения ключевой ставки ждать не стоит. Она подтвердила это и 9 ноября в Госдуме.

«Чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года, нам придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов, темпы роста кредитования замедлятся, но, хочу подчеркнуть, в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики», — отметила глава Центробанка.