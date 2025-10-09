«Спрос на свободу». Как ЦБ и банки разошлись во взглядах на криптовалюту

Миллионы россиян используют криптовалюту, и правила игры на рынке надо писать с их учетом, считают банки. Но ЦБ видит в ней аналог МММ: «хищники никогда малым куском не удовлетворяются». РБК собрал главные цитаты с «Финополиса»

Почему популярен биткоин

Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов:

«Наверное, что в биткоине осталось неизменным — это причины, по которым, собственно, он становится популярным. Он растет в цене так, как не растет ни один актив, и это привлекает достаточно большое количество рискованных инвесторов. По этому поводу есть рекомендация больших инвестиционных домов — иметь примерно одинаковую долю золота в инвестиционных портфелях и долю биткоина. Это от двух до трех процентов».

«Второе, биткоин на сегодняшний день — это некий спрос на свободу. Потому что события, связанные с «близнецами» (теракт в США в 2001 году, после которого банковское урегулирование ужесточилось для противодействия терроризму. — РБК), введение достаточно жестких KYC-процедур (процесс проверки клиентов. — РБК) породили вот такой спрос на эту свободу. И очень многие люди, с которыми я беседую, называют в качестве причины не рост и не будущий прогноз роста этой валюты, а именно то, что «это мое», «это никто не отберет», «я в любой стране мира могу это превратить в национальную валюту».

«И в последнюю очередь это расчетный инструмент, потому что это долго, дорого, волатильно. И, как ни странно, биткоин не очень хорошо подходит для того, чтобы осуществлять международные расчеты. Для этого есть стейблкоины, которые отдельная совершенно тема, и которые также набирают популярность».

Как нужно регулировать криптовалюту

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин:

«Крипта должна быть доступна очень ограниченному, как минимум на первом этапе, классу инвесторов. Нам нужно сократить и финансовые, и социальные потери, которые может понести общество в связи с использованием данного актива с учетом волатильности и рисковости».

«Нужно, чтобы была задействована профессиональная финансовая инфраструктура. Мы предполагаем, что все сделки должны осуществляться через финпосредников, которые будут получать на это специальные лицензии».

«Криптоактивы имеют повышенный риск, связанный с отмыванием денег, с финансированием терроризма. И нам в нашем регулировании ни в коем случае это допустить нельзя. Поэтому мы полагаем, что все антиотмывочные механизмы должны действовать в отношении инвестирования в криптоактивы. Все лица должны быть идентифицированы, платежи понятны, инвестиции понятны, источники происхождения средств тоже».

«Нам бы, конечно, хотелось, чтобы в рамках реализации наших предложений все те, кто не получил легальных возможностей осуществлять операции с криптой, не прошел процедуры лицензирования, не выполняет всех необходимых требований, чтобы деятельность данных лиц была незаконной. И, соответственно, в том случае, если она осуществляется, она бы преследовалась по закону».

«[Те, у кого уже есть криптовалюта] имеют право как владели, так и владеть криптовалютой. Имеют право реализовывать эту криптовалюту на территории Российской Федерации с использованием российской инфраструктуры. Если они хотят осуществлять какие-то иные сделки, иностранная инфраструктура может помочь им это сделать».

Заместитель министра финансов Иван Чебесков:

«Мы признаем, что этот феномен существует, и огромное количество наших граждан используют криптовалюту в тех или иных целях. Если они это используют, если это уже существует, нам нужна своя инфраструктура. Мы всегда на этом настаиваем. Для чего это нужно? Ну, конечно, в первую очередь, чтобы и граждан защитить, чтобы получить экономический и технологический эффект, и чтобы обеспечить правильный контроль, обеспечить правильное соблюдение правил игры. И чтобы те, кто не соблюдает эти правила игры, естественно, были в нелегальной зоне, естественно, несли за это ответственность».

Основатель и генеральный директор сервиса BitOK Дмитрий Мачихин:

«Граждане, которые в России сегодня вовлечены в криптовалютную деятельность, в основном используют ее в спекулятивных целях. Это не хорошо, не плохо. Можно сравнивать бесконечно различные инструменты, но этому рынку, конечно, пора иметь какое-то понятное регулирование, правила игры и со стороны площадок, только, наверное, без «суперквалов» (лиц с инвестициями от 100 млн руб. и выше. — РБК), и со стороны самих инвесторов, самих пользователей. Потому что бегать с барсетками по специально для этого созданным местам — это для такой страны с такой экономикой несерьезно».

Где нужно регулировать криптовалюту

Сергей Швецов:

«У нас есть регулирование товаров, потому что биткоин — это товар, его производят за счет электричества. <...> Поэтому простой вариант — это допустить биткоин до обращения в Российской Федерации по принципам биржевого товара. Как у золота, у него нет НДС, все остальное, регулирование уже написано, закон уместится на полторы страницы».

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский:

«Мне кажется, можно сделать криптозону специальную — в Калининграде, на Дальнем Востоке или где-то еще. Потому что в Белоруссии есть этот парк, как он... Не »[парк] развлечений» он называется, а парк высоких технологий. В Арабских Эмиратах, в Гонконге — пожалуйста, в Казахстане в Астане [есть специальные зоны]. И у нас можно сделать. Я считаю, что нет ничего вообще плохого, наоборот, надо сделать крипторезерв Российской Федерации. Если богатым индивидуальным инвесторам рекомендуют часть активов держать в крипте, почему государство не может держать часть активов в крипте?»

Первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин:

«Есть хороший инструмент — ЭПР (экспериментальный правовой режим. — РБК). И, может быть, можно не делать отдельную зону. Потому что как только появляется вот парк развлечений, то это заканчивается перекосами структурными. Давайте сделаем экспериментальный правовой режим».

Иван Чебесков:

«Когда Владимир [Чистюхин] озвучивал предложение [о регулировании криптовалюты], он же озвучивал предложение о том, чтобы законодательно ввести полное регулирование этой сферы. <...> В целом идея была, что создаются криптобиржи, создаются криптообменники, создаются, в принципе, криптоброкеры. Вся инфраструктура может быть создана у нас в рамках этого законодательства. Поэтому, мне кажется, никакие эксперименты сейчас не нужны. Нужно быстро отработать вот эту концепцию».

Владимир Чистюхин:

«На ЭПР у нас физически нет времени. Хотя, может быть, вот чисто так, методологически хорошо было бы ЭПР [ввести] на несколько лет [...], а потом уже [делать] что-то постоянное».

Каким инвесторам нужно дать доступ к криптовалюте

Александр Ведяхин:

«Давайте посмотрим на цифры просто. У нас количество тех, кто пользуется криптой, россиян… Ну, вот прозвучало 7 миллионов, Володя (Владимир Верхошинский. — РБК) сказал 10 миллионов, 20 миллионов. Давайте теперь посмотрим, сколько «суперквалов» всего в стране. Вот если доля «Сбера» 30% [от рынка], то суперквалов мы видим 30-40 тысяч. Владимир [Чистюхин] сказал, что будет регулирование, а все, кто за пределами регулирования [...] что с ними будут делать?»

«Выглядит так, что регулирование все-таки должно быть шире, чем для суперквалов».

«На мой взгляд, в тему крипты надо идти уверенно, но пошагово. Давайте начнем хотя бы с квалифицированных инвесторов. [...] Поймем, как это работает, и после этого тогда можем размышлять о том, насколько эти инструменты должны или могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов либо для инвесторов, которые не стали квалифицированными, но прошли какой-то опрос или какое-то тестирование, прежде чем начать работать с криптовалютой».

Владимир Верхошинский:

«Россияне вовсю торгуют, инвестируют в крипту — это просто уже состоявшийся факт. Такой же состоявшийся факт, что молодежь пьет алкоголь до 21 года. [...] Родители делятся, как мне кажется, на две категории».

«Одни родители говорят: «Ладно, приводите друзей, дома сидите, мы поехали на дачу». А другие так не делают, и дети идут [пить] где-то на улице, в подъезде и так далее. И мне кажется, что из вторых вырастают хулиганы, а из первых вырастают приличные люди. Я же понимаю, что регулятор должен быть консервативным, потому что регулятор должен регулировать. И даже если считать, что крипта — это какое-то сомнительное дело, как алкоголь для подростков, — ну пусть дома, под присмотром, легально [торгуют криптовалютой], и дальше вырастут из них настоящие профессиональные инвесторы».

Иван Чебесков:

«Очевидно, что у нас «суперквалов» не так много. Десятки тысяч, коллеги говорят. Квалов у нас примерно под миллион. [...] Но даже количество квалов все равно у нас меньше, чем тех, кто использует криптовалюту. Поэтому нам нужно определить понятные правила игры для всех, у кого эта криптовалюта есть, какие операции возможны. Может быть, ограничить это какими-то суммами, как у нас в практике есть для брокеров».

Владимир Чистюхин:

«От билетов [финансовой пирамиды] МММ пострадало, по экспертным оценкам, от 2 до 10 миллионов человек. Означает ли это, что нам надо сейчас быстро это все легализовать и сказать — ну, раз столько людей в это верят, давайте туда инвестировать?»

«Это тот случай, когда дискуссия хороша, но хищники никогда малым куском не удовлетворяются, — им нужно все мясо [...] Мне кажется, это (допуск неквалифицированных инвесторов. — РБК) будет очень резким шагом. И с точки зрения защиты наших инвесторов, и с точки зрения того, что криптовалюта намного легче всех других инструментов может подорвать единство денежного обращения».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

«Я, например, считаю, что, действительно, нам не нужно здесь идти через экспериментальный правовой режим, можно уже создавать общее регулирование. И мы готовы рассмотреть, чтобы доступно было инвестирование более широкому классу инвесторов, не только суперквалифицированным, как мы говорили, может быть, квалифицированным, но с тестированием на знания рисков, связанных с вложениями криптовалют».