ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году

ЦБ предлагает ввести регулирование торгов криптовалютами в России в 2026 году, а в 2027 году ввести отвественность за операции с такими активами, которые останутся в «серой зоне»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Законодательство о регулировании инвестирования в криптовалюты может появиться в России в 2026 году, следует из слов первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина на форуме «Финнополис-2025».

«Мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начал работать, начал бы работать лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года, может быть, появились уже первые компании с соответствующими лицензиями [для работы с криптовалютами]», — сказал Чистюхин.

Вторым этапом законодательного регулирование будет введение административной и уголовной ответственности за незаконный оборот крипты, который будет находиться за пределами надзора. «После 2026 года надо где-то дать минимум год на подготовку всех участников, на обеление тех структур, которые сегодня осуществляют сделки с криптой. И для того, чтобы уже в 2027 году вступили соответствующие изменения в правоохранное законодательство, административный кодекс, уголовный кодекс, которые бы устанавливали ответственность за нелегальный оборот криптоактивов», — отметил Чистюхин.

По задумке ЦБ инвестиции в криптовалюты должны быть доступны не всем, а посредники в таких операциях должны иметь лицензии. «Крипта должна быть доступна очень-очень ограниченному, как минимум на первом этапе, классу инвесторов. Нам нужно сократить те и финансовые, и социальные потери, которые может понести общество в связи с использованием данного актива, с учетом его волатильности и рисковости», — указал Чистюхин. Пока доступ к таким активам ЦБ планирует дать только суперквалифицированным инвесторам: к ним относятся лица с активами на 100 млн руб. и более или с доходом за год в размере 50 млн руб. и более.

Что касается профучастников, которые будут работать с криптой, они должны будут получать лицензии. «Мы предполагаем, что все сделки должны осуществляться через финпосредников, которые будут получать на это специальные лицензии. Уже внутри конфигурации сделок это, могут быть, достаточно, с нашей точки зрения, гибкие механизмы. Там есть место и брокерам, и учетной инфраструктуре, и аналогам криптобирж», — указал Чистюхин.

Кроме того, в отношении криптовалютных операций должны действовать все антиотмывочные нормы, подчеркнул первый зампред ЦБ. «Вот международное сообщество, российское профессиональное сообщество очень четко стало осознавать, что криптоактивы имеют повышенный риск, связанный с отмыванием денег, с финансированием терроризма. И нам в нашем регулировании ни в коем случае это допустить нельзя. Поэтому мы полагаем, что все антиотмывочные механизмы должны действовать и в отношении инвестирования в криптоактивы. Все лица должны быть идентифицированы, инвестиции понятны, источники происхождения средств тоже должны быть прозрачны и так далее», — отметил Чистюхин.

Все, что будет находиться за пределами обозначенных ЦБ контуров, должно считаться незаконной детальностью, заявил первый зампред. «Нам бы, конечно, хотелось, чтобы в рамках реализации наших предложений все те, кто не получил легальных возможностей осуществлять операции с криптой, не прошёл процедуры лицензирования, не выполняет всех необходимых требований, чтобы деятельность данных лиц она была незаконной. И соответственно, если бы она осуществлялась, она бы преследовалось по закону», — указал Чистюхин.

Вопрос формирования резервов в криптовалюте Банк России пока не рассматривает, сказал первый зампред. «Я же сказал проторенные дорожки, а не то, что там кто-то шаг сделал в болото и тонет — и мы туда же. Нет, нам надо посмотреть, как это работает. Пусть (другие центробанки. — РБК) начнут», — отметил Чистюхин.

В Минфине поддержали инициативы ЦБ. «Нам нужна своя инфраструктура. Мы всегда на этом настаиваем. Для чего это нужно? Ну конечно, в первую очередь, чтобы и граждан защитить, и чтобы, как Владимир [Чистюхин] тоже говорил в своем выступлении, обеспечить правильный контроль, обеспечить правильное соблюдение правил игры. И чтобы те, кто не соблюдает эти правила игры, естественно, были в нелегальной зоне и, следственно, несли за это ответственность», — сказал замминистра финансов Иван Чебесков, также выступавший на «Финнополисе-2025». Минфин также готов идти по срокам подготовки законодательства, обозначенных ЦБ, добавил Чебесков.

Ранее Банк России разрешил торговать производными инструментами на критовалюты. Но совершать сделки с такими активами могут только квалифицированные инвесторы.