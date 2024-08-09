Нацбанк Украины выпустил гривны с лозунгом ОУН-УПА

На гривнах напечатали лозунг ОУН Степана Бандеры. Новые банкноты пообещали постепенно вводить в обращение и заменить ими купюры образцов 2014–2019 годов

Здание Национального банка Украины (Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости)

Нацбанк Украины выпустил гривны с лозунгом Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России), сообщили в пресс-службе регулятора.

«Национальная валюта вместе с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство. Деньги — не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас держит в руках ежедневно», — сказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Он добавил, что в ответственный для украинской нации период на гривнах появится «лозунг, звучащий по всему миру».

Обновленные гривны буду вводить в обращение постепенно: номиналами 500 и 1 тыс. — с 8 августа, номиналом 50 — с 23 августа, номиналами 20, 100 и 200 — с 2025 года. Они заменят банкноты образцов 2014–2019 годов, которые имеют повреждения и признаки износа.

Лозунг ОУН-УПА и год выпуска будет размещен на оборотной стороне купюры справа, на лицевой — подпись Пышного. Все остальные элементы дизайна и защиты дублируют предыдущие образцы гривен.

ОУН — ультраправая политическая организация, основателем которой является Степан Бандера. Ее вооруженным крылом стала УПА. В годы Великой Отечественной войны она сотрудничала с немецкой армией и боролась с советской властью, в основном действовала на территории Западной Украины. Согласно рассекреченным документам Росгвардии, ликвидация подполья продолжалась до начала 1960-х годов.