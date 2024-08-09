Нацбанк Украины выпустил гривны с лозунгом ОУН-УПА
Нацбанк Украины выпустил гривны с лозунгом Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России), сообщили в пресс-службе регулятора.
«Национальная валюта вместе с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство. Деньги — не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас держит в руках ежедневно», — сказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Он добавил, что в ответственный для украинской нации период на гривнах появится «лозунг, звучащий по всему миру».
Обновленные гривны буду вводить в обращение постепенно: номиналами 500 и 1 тыс. — с 8 августа, номиналом 50 — с 23 августа, номиналами 20, 100 и 200 — с 2025 года. Они заменят банкноты образцов 2014–2019 годов, которые имеют повреждения и признаки износа.
Лозунг ОУН-УПА и год выпуска будет размещен на оборотной стороне купюры справа, на лицевой — подпись Пышного. Все остальные элементы дизайна и защиты дублируют предыдущие образцы гривен.
ОУН — ультраправая политическая организация, основателем которой является Степан Бандера. Ее вооруженным крылом стала УПА. В годы Великой Отечественной войны она сотрудничала с немецкой армией и боролась с советской властью, в основном действовала на территории Западной Украины. Согласно рассекреченным документам Росгвардии, ликвидация подполья продолжалась до начала 1960-х годов.
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