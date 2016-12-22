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Отток капитала из России вырос в два с половиной раза
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Отток капитала из России вырос в два с половиной раза
Финансы, 17:42
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Отток капитала из России вырос в два с половиной раза
С начала года вывоз капитала из России увеличился до $21,5 млрд. Согласно прогнозу ЦБ, к концу года этот показатель достигнет $30 млрд
Фото: Владислав Шатило / РБК

В январе—июле 2018 года чистый вывоз капитала из России частным сектором увеличился, по информации Банка России, более чем в два раза, до $21,5 млрд. В первом полугодии 2017 года этот показатель составил $8,7 млрд.

Подобная динамика обусловлена как ростом иностранных активов в прочих секторах, так и «продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами».

Международные резервы России выросли на $6,1 млрд, до $32,5 млрд. На увеличение главным образом повлияло приобретение иностранной валюты в рамках бюджетного правила, объяснили в регуляторе.

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В прошлом месяце ЦБ отчитался об оттоке капитала из России за январь—июнь 2018 года. За первые семь месяцев года вывоз капитала составил $17,3 млрд, то есть за июль отток капитала вырос на $4,2 млрд.

Изначально ЦБ прогнозировал, что отток за 2018 года составит $19 млрд, однако санкции заставили регулятора скорректировать пр​огноз. «Произошедшее расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в этом году отток капитала составит $30 млрд.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: отток , Центробанк
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