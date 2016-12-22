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Отток капитала из России в первом полугодии увеличился на 20%
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Отток капитала из России в первом полугодии увеличился на 20%
Финансы, 18:54
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Отток капитала из России в первом полугодии увеличился на 20%

Чистый отток капитала из России вырос на 20,1%, составив $17,3 млрд в период с января по июнь 2018 года ($14,4 млрд годом ранее). Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Центробанка.

«В отличие от ситуации в 2017 году, за указанный временной период этого года динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны других секторов при менее значимом вкладе в отток капитала операций банков», — указал ЦБ.

Международные резервы России в первом полугодии текущего года за счет операций платежного баланса выросли на $30,6 млрд ($18,9 млрд в январе—июне прошлого года). Это произошло в основном за счет покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и возврата банками ЦБ ранее предоставленной валютной ликвидности.

Ранее Банк России сообщил, что чистый отток капитала из России в январе—апреле вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $21 млрд (против $17,9 млрд).

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2017 года составил $31,3 млрд (против $19,8 млрд в 2016 году). Основным источником чистого вывоза капитала, как сообщал ЦБ, стали операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.

Теги: Банк России , отток капитала
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