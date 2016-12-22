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Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб.
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Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб.
Финансы, 14:52
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Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб.
Наличный доллар в обменниках за сутки подорожал на 1,4–2 руб., а евро — на 1,5–2,5 руб. Максимально дорогой валюта была утром — в некоторых обменниках курс продажи доллара превышал 69 руб., а евро предлагалось за 80 руб.
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Курс, по которому можно приобрести наличные доллары в отделениях Сбербанка, за последние сутки вырос на 2,19 руб. и к полудню достиг 67,73 руб. за доллар, следует из данных Сбербанка. Максимально дорогим доллар был утром в районе 10 часов — 68,33 руб. Курс обратного обмена наличных долларов на рубли также вырос — на 2,02 руб., до 64,46 руб. за доллар (максимально — 65,20 руб. на 10:30 мск).

Евро к полудню в Сбербанке можно было приобрести за 78,39 руб. (+2,48 руб. за сутки), а обменять на рубли за 74,75 руб. (+2,3 руб.). Максимальные значения курса наличного евро достигали 79,13 и 75,59 руб. за продажу и покупку соответственно.

Что происходит на финансовом рынке России. Главное
Экономика

В обменниках ВТБ к полудню курс наличных валют был немного ниже — для покупки/продажи наличных долларов на 12:10 мск он составлял 64,55/67,60 руб., евро — 75/78,05 руб. Ранее действовавшие котировки банк не публикует.

Согласно данным сервиса РБК по рынку наличной валюты, курс покупки доллара в обменниках Москвы за день в среднем вырос на 1,43 руб. (до 65,16 руб.), продажи — на 1,31 руб. (до 66,76 руб.). Среднее выведено на основе информации от более чем 200 столичных обменных пунктов. Некоторые обменники в 10 утра задирали цену наличных долларов до 69,40 руб., но были и те, кто был готов их приобретать у населения выше рынка — за 66,14 руб.

Евро в московских обменниках на 12:00 мск в среднем продавали за 77,34 руб. (+1,66 руб. за сутки), а покупали за 75,60 руб. (+1,5 руб.). Утром ряд обменников предлагали евро за 80 руб.

Курс доллара опустился ниже 66 руб. после резкого роста
Экономика

Рост стоимости наличной валюты наблюдается на фоне резкого роста курсов валют на бирже из-за угрозы введения США новых санкций против России. Так, утром 9 августа курс доллара поднимался выше 66,5 руб., вернувшись к показателям почти двухлетней давности — ноября 2016 года. К 12:00 рубль немного отыграл потери, опустившись до уровня 65,93 руб.

Накануне, 8 августа, курс рос на данных о возможном введении санкций против российских госбанков. А вечером того же дня Вашингтон объявил о введении санкционных мер против России в связи с «делом Скрипаля», которое США расценили как применение химического оружия российскими спецслужбами в Великобритании. Москва все обвинения в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отрицает. Первый пакет американских санкций планируется ввести в начале третьей декады августа. Он, в частности, подразумевает запрет на поставку в Россию электроники двойного назначения. Второй раунд санкций — более жесткий, предусматривающий запрет на внешнеторговые отношения с США, — может быть запущен, если Россия в течение трех месяцев не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия.

Видео: РБК

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Доллар , Санкции , ВТБ Сбербанк , антироссийские санкции
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