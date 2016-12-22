Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб.

Наличный доллар в обменниках за сутки подорожал на 1,4–2 руб., а евро — на 1,5–2,5 руб. Максимально дорогой валюта была утром — в некоторых обменниках курс продажи доллара превышал 69 руб., а евро предлагалось за 80 руб.

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Курс, по которому можно приобрести наличные доллары в отделениях Сбербанка, за последние сутки вырос на 2,19 руб. и к полудню достиг 67,73 руб. за доллар, следует из данных Сбербанка. Максимально дорогим доллар был утром в районе 10 часов — 68,33 руб. Курс обратного обмена наличных долларов на рубли также вырос — на 2,02 руб., до 64,46 руб. за доллар (максимально — 65,20 руб. на 10:30 мск).

Евро к полудню в Сбербанке можно было приобрести за 78,39 руб. (+2,48 руб. за сутки), а обменять на рубли за 74,75 руб. (+2,3 руб.). Максимальные значения курса наличного евро достигали 79,13 и 75,59 руб. за продажу и покупку соответственно.

В обменниках ВТБ к полудню курс наличных валют был немного ниже — для покупки/продажи наличных долларов на 12:10 мск он составлял 64,55/67,60 руб., евро — 75/78,05 руб. Ранее действовавшие котировки банк не публикует.

Согласно данным сервиса РБК по рынку наличной валюты, курс покупки доллара в обменниках Москвы за день в среднем вырос на 1,43 руб. (до 65,16 руб.), продажи — на 1,31 руб. (до 66,76 руб.). Среднее выведено на основе информации от более чем 200 столичных обменных пунктов. Некоторые обменники в 10 утра задирали цену наличных долларов до 69,40 руб., но были и те, кто был готов их приобретать у населения выше рынка — за 66,14 руб.

Евро в московских обменниках на 12:00 мск в среднем продавали за 77,34 руб. (+1,66 руб. за сутки), а покупали за 75,60 руб. (+1,5 руб.). Утром ряд обменников предлагали евро за 80 руб.

Рост стоимости наличной валюты наблюдается на фоне резкого роста курсов валют на бирже из-за угрозы введения США новых санкций против России. Так, утром 9 августа курс доллара поднимался выше 66,5 руб., вернувшись к показателям почти двухлетней давности — ноября 2016 года. К 12:00 рубль немного отыграл потери, опустившись до уровня 65,93 руб.

Накануне, 8 августа, курс рос на данных о возможном введении санкций против российских госбанков. А вечером того же дня Вашингтон объявил о введении санкционных мер против России в связи с «делом Скрипаля», которое США расценили как применение химического оружия российскими спецслужбами в Великобритании. Москва все обвинения в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отрицает. Первый пакет американских санкций планируется ввести в начале третьей декады августа. Он, в частности, подразумевает запрет на поставку в Россию электроники двойного назначения. Второй раунд санкций — более жесткий, предусматривающий запрет на внешнеторговые отношения с США, — может быть запущен, если Россия в течение трех месяцев не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия.