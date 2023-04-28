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ЦБ в пятый раз подряд не стал менять ключевую ставку

Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Банк России в очередной раз принял решение о сохранении ставки в 7,5% годовых на фоне упавшей инфляции и снижения инфляционных ожиданий населения. Он улучшил прогноз по росту цен в этом году
Индекс МосБиржи IMOEX 2 615,36 -1,16%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку в 7,5%, следует из сообщения регулятора. Это пятое заседание подряд, на котором он оставляет ставку на этом уровне — она не менялась с сентября 2022 года. Текущий цикл сохранения ставки — самый длинный с 2016 года, тогда она оставалась стабильной шесть заседаний подряд.

Решение ЦБ полностью совпало с ожиданиями рынка — все эксперты, прогнозы которых изучил РБК, ожидали сохранения ставки. Некоторые из аналитиков при этом допускали, что регулятор может рассмотреть шаги по повышению или снижению, но такие сценарии оценивались как маловероятные.

Одновременно с этим регулятор улучшил прогноз по инфляции на 2023 год: если раньше он ждал, что цены вырастут на 5–7%, то теперь прогнозирует рост на 4,5–6,5%. Ожидания на 2024 год остались неизменными (4%).

«Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий», — объяснил свое решение Банк России.

Почему ЦБ опять взял паузу

По данным Росстата, на неделе с 18 по 24 апреля годовая инфляция в России замедлилась с 2,82 до 2,5% годовых (целевой показатель ЦБ — 4%). Впрочем, в ЦБ не раз предупреждали, что эти значения не отражают реальную ситуацию из-за эффекта высокой базы весны 2022 года, когда цены подскочили из-за начала специальной военной операции и ввода жестких санкций. При этом недельная инфляция перед заседанием регулятора по ставке показала ускорение с 0,04 (11–17 апреля) до 0,1%.

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В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы, но во втором полугодии «начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления», пишет ЦБ.

Инфляционные ожидания населения, к которым ЦБ также апеллирует при принятии решений, в апреле снизились на 0,3 п.п. — до 10,4%, следует из данных опроса «инФОМ», проведенного по заказу регулятора. Это значение соответствует верхней границе диапазона со второй половины 2017 по 2020 год, говорилось в комментарии Банка России. Наблюдаемая населением годовая инфляция в апреле возросла, свидетельствуют данные опроса. Ее оценка достигла 14,9% (плюс 0,6 п.п. к марту).

Кроме того, сохраняется проинфляционное давление со стороны рынка труда, где возник дефицит рабочей силы в ряде отраслей. «Высокая конкуренция за трудовые ресурсы, вызванная их ограниченностью, стимулирует рост зарплат темпами выше роста производительности, что увеличивает проинфляционные риски и может стать фактором, тормозящим структурную перестройку экономики», — указывали ранее аналитики ЦБ.

В новом релизе ЦБ в качестве проинфляционных рисков также вновь упомянул ослабление спроса на товары российского экспорта, которое может «иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса», и возможное подорожание импорта из-за усложнения производственных и логистических цепочек. Регулятор дал сигнал о вероятном ужесточении политики.

«В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — отметил ЦБ.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
ключевая ставка Банк России
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