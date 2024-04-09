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Потоп в Орске ,  
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ЦБ рекомендовал банкам помочь пострадавшим от половодья

Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

ЦБ рекомендовал банкам и страховщикам оказать поддержку пострадавшим от половодья и принимать заявления на кредитные каникулы в упрощенном порядке.

В Банке России напомнили, что сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 млн руб. по автокредитам, 150 тыс. рублей — по кредитным картам или 450 тыс. руб. по остальным кредитам и займам.

«Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество», — говорится в сообщении.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

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Центробанк половодье паводки
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