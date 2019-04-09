Главу банка «Восточный» сменят на фоне дела Калви

Совет директоров «Восточного» рассмотрит вопрос об отставке и. о. предправления банка Александра Нестеренко. Он был компромиссной фигурой в споре двух главных акционеров «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн»

Александр Нестеренко (Фото: vostbank.ru)

Вопрос об отставке Александра Нестеренко будет рассмотрен в среду, 10 апреля, следует из сообщения банка. Одновременно с отставкой Нестеренко совет директоров рассмотрит вопрос о назначении нового и.о. главы банка и отставке одного из заместителей Нестеренко.

Вместо Нестеренко предлагается назначить зампреда правления и финансового директора банка Константина Рогова, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией, и подтвердила член совета директоров Светлана Труханович. Ранее о возможной замене Нестеренко на Рогова сообщил The Bell.

Александр Нестеренко был назначен главой банка в сентябре 2018 года в качестве компромиссной кандидатуры для двух акционеров банка — фонда Baring Vostok (52%) и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). 3 сентября «Восточный» покинул его бывший глава Дмитрий Левин, и назначение нового человека на эту должность вызвало спор между акционерами. Изначально на пост главы банка был назначен Вячеслав Арутюнян, близкий к Аветисяну. Baring тогда оспорила это назначение в суде, но в итоге отозвала иск, так как договорилась с «Финвижн» о кандидатуре Нестеренко.

Нестеренко был «временной кандидатурой», сказала РБК Светлана Труханович (ранее была членом совета директоров Юниаструм Банка Аветисяна, в начале 2017 года присоединенного к «Восточному»). ​По ее словам, до назначения на текущий пост Нестеренко был зампредом «Восточного» и курировал сеть из 30 ВИП-отделений и редкие выдачи корпоративных кредитов, что не является приоритетом в работе банка. «Рогов, в свою очередь, грамотный финансист с большим опытом в банковской сфере. Он полностью сфокусирован на задачах банка, именно это, на мой взгляд, сейчас и нужно», — объясняет Труханович. Кроме того, утверждает она, Нестеренко в настоящее время «занимается вопросами одного из акционеров».

Нестеренко не инициирует признание банка «Восточный» потерпевшим по уголовному делу против Майкла Калви, приводит другую версию смены руководства источник РБК, знакомый с ситуацией в «Восточном». Поэтому его кандидатура неудобна Аветисяну, говорит он.