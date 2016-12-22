Московская биржа заявила о проблемах с показом данных в торговой системе

Таблица финансовых инструментов Московской биржи отображается с проблемами в торговой системе фондового рынка, говорится в сообщении биржи. Торги, несмотря на это, продолжаются, на бирже возможно выставлять заявки и заключать сделки, подчеркивается в сообщении.
В этой таблице содержится перечень финансовых инструментов, а также их текущие параметры. Среди прочего указываются лучшие котировки на покупку или продажу инструментов, цена первой сделки, минимальные и максимальные цены сделки, доходность по последней сделке.
Российские брокеры сообщили в понедельник, 9 апреля, о проблемах с данными по котировкам на Московской бирже, писал Finanz.ru. Не обновлялась единая таблица с ценами акций. Данные были недоступны клиентам Сбербанка, ВТБ и других компаний.
На российском фондовом рынке в понедельник произошел обвал — это стало следствием объявленных 6 апреля новых санкций США, мишенями которых стали российские бизнесмены и главы госкомпаний. В понедельник совокупное состояние 50 богатейших людей России сократилось более чем на $11 млрд, из них $1,3 млрд потерял Олег Дерипаска. Под санкции попали UC Rusal и En+, их бумаги резко подешевели. UC Rusal в понедельник попросила трейдеров остановить платежи, передал Bloomberg.