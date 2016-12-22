Первый частный банк анонсировал передачу кредитов ВПК оборонному банку

Альфа-банк стал первым частным банком, заявившим о намерении передать свой кредитный портфель в сфере ОПК оборонному банку, создающемуся в России в связи с западными санкциями. Речь может идти о кредитах почти на 29 млрд руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Альфа-банк готов передать на баланс создаваемого на базе Промсвязьбанка (ПСБ) оборонного банка все оставшиеся у него кредиты компаниям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил РБК член правления Альфа-банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

«Банк ничего не теряет — у нас исторически на балансе оборонных предприятий с 2010 года становилось меньше, потому что банк не вошел в список уполномоченных банков, имеющих право работать с оборонными предприятиями», — отметил он, не уточнив, о каком объеме кредитов может идти речь.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, Альфа-банк намерен обсудить с Промсвязьбанком передачу кредитного портфеля оборонных предприятий уже на этой неделе.​

В Альфа-банке не комментируют стадию обсуждения вопроса, в ПСБ на момент написания материала не ответили на запрос РБК.

Несколько процентов от портфеля

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность компаний ОПК перед Альфа-банком составляла 28,8 млрд руб., или около 2% от его суммарного корпоративного кредитного портфеля, следует из отчетности Альфа-банка по РСБУ за 2017 год. В отчетности по МСФО Альфа-банк не выделяет оборонную отрасль в отдельную категорию в данных по индустрии, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. «Вероятно, оборонные кредиты могут быть в строке «прочее» (около 3% от всего портфеля)», — предположил эксперт.

О том, что из-за санкций Альфа-банк не будет работать с российским ОПК, в конце декабря в интервью Forbes заявлял акционер консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман. «Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли, но оборонные предприятия в основном финансировало государство», — говорил он. В начале января Альфа-банк уведомил оборонные компании о том, что не будет их обслуживать из-за введенных против России санкций. Об этом сообщал первый зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев. «Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — уточнял Сысуев.

Оборонно-промышленная клиентура Своих нынешних клиентов из сферы ОПК Альфа-банк не раскрывает. Известно, что ранее банк был крупным кредитором Уралвагонзавода (УВЗ, выпускает в том числе бронетехнику, включая новейший российский танк «Армата»). В июне 2016 года Альфа-банк подавал в суд заявление о признании УВЗ банкротом. Общий долг предприятия перед Альфа-банком оценивался в 16 млрд руб. и $119 млн. Позднее Альфа-банк и Уралвагонзавод заключили мировое соглашение по урегулированию кредитной задолженности. В числе клиентов Альфа-банка из сферы ОПК в период с 2013 года по 2017-й фигурировали Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, производящий оружие и боеприпасы челябинский радиозавод «Полет», НПО «Прибор» (входит в госкорпорацию «Ростех», разработчик малокалиберных боеприпасов к автоматическим пушкам, а также выстрелов к автоматическим, подствольным и ручным гранатометам), ​предприятие «Оборонстрой» (100% акций принадлежат холдингу Минобороны «Гарнизон»​), НПО «Искра» (принадлежит Объединенной ракетно-космической корпорации, производит ракетные двигатели) и «Гражданские самолеты Сухого» (находятся под санкциями США).

Процесс предстоит уточнить

Механизм передачи банками клиентов из оборонного сектора в Промсвязьбанк все еще не до конца проработан, сказал Максим Першин. Оборонные кредиты могут быть переданы по договору цессии (то есть переуступлены), а депозиты переданы по обоюдному согласию с клиентами, обрисовал он возможный механизм передачи. «Вряд ли клиенты будут сильно возражать, потому что рано или поздно все равно они должны будут перейти в оборонный банк», — добавил член правления Альфа-банка.

Альфа-банк вполне может компенсировать передачу кредитного портфеля компаний ОПК тем, что нарастит кредитование других типов заемщиков, в том числе розничных, полагает начальник отдела валидации агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Для банка объем этих кредитов можно считать незначительным, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин.

По его словам, передача в ПСБ кредитов по договору цессии не несет для банка никаких рисков и не приводит к убыткам, если кредиты продаются по номинальной стоимости. «Кредитный риск на оборонные предприятия можно считать относительно низким, учитывая, что компании могут рассчитывать на поддержку от государства, поэтому, скорее всего, кредиты будут продавать как раз за номинал», — предположил аналитик Fitch.

Передача активов ОПК, с одной стороны, не повлияет на деятельность Альфа-банка, с другой — повышает его шансы сохранить доступ на международный рынок капитала, описал плюсы решения Станислав Волков.

Альфа-банк не говорит о намерениях передавать вместе с кредитами еще и капитал. Глава Минфина Антон Силуанов указывал в феврале, что передача активов и кредитов в ПСБ должна сопровождаться передачей Промсвязьбанку части капитала. По мнению Антона Лопатина, не совсем понятно, как может быть реализована «передача капитала» от одного банка другому. Капитал банка — это стоимость его чистых активов, сюда входят и прибыль прошлых лет, и деньги акционеров; вряд ли они хотят «передать» капитал в другой банк, механизм пока не ясен, пояснил эксперт.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Будущие активы Промсвязьбанка

Необходимость сосредоточить работу с гособоронзаказом и оборонным сектором в одном банке связана с западными санкциями — кредитование оборонных предприятий создавало для финансовых организаций риски подпасть под новые ограничительные меры США или ЕС. В число уполномоченных для работы с оборонзаказом банков по состоянию на 1 ноября 2017 года входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. Позже ЦБ решил закрыть информацию об уполномоченных банках для третьих лиц и удалил эти данные со своего сайта.

В середине февраля глава Минфина говорил, что опорный банк для оборонного сектора будет создан на базе Промсвязьбанка, бывшего актива братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в декабре 2017 года попавшего под санацию ЦБ. Оборонный банк, по словам Силуанова, может получить на баланс от других банков кредиты на сумму до 1 трлн руб., выданные предприятиям ОПК. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнял, что передача кредитов будет добровольной. «Этот подход будет добровольным, просто вопрос в том, что если банки хотят по каким-то причинам избавиться от этих активов, то они, соответственно, должны обеспечить эти активы при передаче капиталом», — объяснял он.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готов передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты, однако не уточнил, как это может произойти и в каком объеме. Он также отметил, что передавать в Промсвязьбанк часть капитала «никто не хочет». Схожую позицию высказывал и глава ВТБ Андрей Костин. «Передавать [кредиты] будем, после того как банк появится. Как появится — конечно, этот процесс будет идти. [ВТБ передаст] клиентов целиком, не только кредиты, а все обслуживание, расчеты», — говорил он на Российском инвестфоруме в Сочи. Одновременно он, как и Греф, выступил против передачи Промсвязьбанку части капитала.

Не все банки, выдавшие кредиты оборонным компаниям, намерены передать их в Промсвязьбанк. Новикомбанк, который принадлежит «Ростеху», заявлял, что не собирается передавать кредитные обязательства компаний ОПК Промсвязьбанку. Изменение текущих финансовых и экономических связей приведет к нарушению деятельности предприятий ОПК и смежных отраслей промышленности, объяснял замглавы «Ростеха» Игорь Завьялов.

Банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», ВБРР и Россельхозбанк не ответили на запрос РБК об их позиции по вопросу передачи оборонных кредитов ПСБ.