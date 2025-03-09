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Финансы ,  
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Пользователи сообщили о сбое в работе Visa и Mastercard на Украине

В магазинах украинских городов, в том числе в Киеве, невозможно оплатить покупки картами Visa и Mastercard, сообщает «Страна». Проблемы начались около 11:00 мск
Фото: ShapikMedia / Shutterstock
Фото: ShapikMedia / Shutterstock

На Украине наблюдаются сложности с проведением операций по картам международных платежных систем Visa и Mastercard: в частности, ими не оплачиваются покупки в супермаркетах Киева и других городов. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на данные сервиса для отслеживания сбоев.

О сбое в работе карт обеих платежных систем в стране также свидетельствует статистика сервиса Downdetector. Большинство сообщений о неполадках от пользователей поступило после 11:30 мск.

Большинство жалоб (83%) касаются проблем с оплатой картами этих платежных систем. Еще в 17% говорится о неполадках в работе их сайтов. Перевести деньги через мобильное приложение можно, отмечает «Страна».

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Фото:Peter Macdiarmid / Getty Images

Сбой наблюдается во многих городах Украины, но большинство сообщений поступает из Киева, свидетельствуют данные сервиса.

В России карты Visa и Mastercard не выпускаются банками после ухода этих платежных систем из страны. Они покинули рынок весной 2022 года, после начала военной операции. Карты систем, выпущенные за рубежом, не принимают к оплате и в банкоматах. Те, что выпущены российскими кредитными организациями ранее, продолжают работать на территории России.

Система межбанковского обмена данными SWIFT также не проводит операции для российских банков, попавших под санкции. Внутри России они идут через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналог SWIFT. К нему подключены и банки некоторых зарубежных стран.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Visa MasterCard технический сбой
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