Оливер Хьюз получил должность в грузинском банке

Британец Оливер Хьюз, экс-член совета директоров материнской компании Тинькофф Банка TCS Group, возглавил отдел международных операций TBC Group (банк TBC в Грузии) и вошел в состав исполнительного комитета

Оливер Хьюз (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший член совета директоров материнской компании Тинькофф Банка TCS Group Оливер Хьюз возглавил отдел международных операций в TBC Bank Group, а также вошел в состав исполнительного комитета этой группы. Об этом сообщает TBC на своем сайте.

«Я рад присоединиться к команде TBC, чтобы возглавить развитие их международных операций. У TBC уже есть отличный финтех-бизнес в Узбекистане, и я с нетерпением жду совместной работы, <...> чтобы значительно расширить его. В Узбекистане существуют огромные возможности, и эта стратегия цифрового банкинга потенциально может быть воспроизведена на других международных рынках в будущем», — приводится в публикации комментарий Хьюза.

Как говорится в сообщении, TBC, зарегистрированная в Англии и Уэльсе, является материнской компанией одноименного банка и «группы компаний, которые в основном работают в финансовом секторе Грузии». Также в 2019 году группа расширила свою деятельность в Узбекистане, предоставляя розничные цифровые финансовые услуги в стране.

«TBC Bank вместе со своими дочерними компаниями является ведущей универсальной банковской группой в Грузии с общей долей рынка в 38,8% клиентских кредитов и 40,1% клиентских депозитов по состоянию на 30 июня 2023 года, согласно данным, опубликованным Национальным банком Грузии», — подчеркивается в сообщении.

В конце марта прошлого года стало известно, что Хьюз и еще один соруководитель TCS Group Павел Федоров вышли из состава совета директоров компании и переехали на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты.

В Тинькофф Банке пояснили РБК, что речь идет не о руководстве банка, а о руководителях холдинговой структуры на Кипре. Хьюз и Федоров вышли из состава совета директоров головной компании на Кипре.

В апреле 2022-го они объявили о запуске нового финтех-стартапа Kinetic, ориентированного на рынки Азии. В ноябре Хьюз заявил, что окончательно оборвал немногие оставшиеся у него связи с русским бизнесом.

Британец Оливер Хьюз возглавлял «Тинькофф» с момента основания банка в 2007 году. В марте 2021-го покинул этот пост, оставшись CEO TCS Group. Параллельно он получил новую должность «исполнительного директора в составе расширенного совета директоров TCS». Станислав Близнюк также участвовал в руководстве кредитной организации с 2007 года. В марте 2021 года он сменил Хьюза на посту главы банка.