Российских заемщиков начнут предупреждать о критичном росте долгов

С 2024 года желающие взять кредит россияне могут столкнуться с новыми уведомлениями от банков и МФО — слишком закредитованных клиентов начнут предупреждать о «повышенных рисках»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 1 января 2024 года российские банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны предупреждать клиентов — физических лиц о высоком уровне их долговой нагрузки, следует из вступившего в силу закона. Согласно ему, кредиторы должны рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН) и, если значение превышает 50%, информировать клиента о рисках.

ПДН — параметр, который вычисляется как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам клиента к его доходу. Учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы. В некоторых случаях в расчет берутся кредиты, по которым клиент выступает созаемщиком или поручителем. Данные о задолженности гражданина кредиторы получают из бюро кредитных историй. Второй опорный компонент — доход заемщика — можно рассчитывать несколькими способами, одобренными ЦБ. Это, например, документы, подтверждающие доход, средний уровень доходов по региону по данным Росстата, информация от самого клиента (для кредитов от 10 тыс. до 50 тыс. руб. и автокредитов). Кредиторы также могут использовать модельный подход для оценки доходов клиентов, если их методику расчетов согласовал регулятор.

Как банки будут предупреждать клиентов о высокой долговой нагрузке

РБК направил запрос в крупные банки. Большинство крупных участников рынка не дали пояснений, какой подход они намерены применять к высокозакредитованным клиентам. Как следует из ответов некоторых игроков, единой практики информирования россиян о высоком уровне финансовой нагрузки пока не сложилось.

ВТБ планирует информировать клиента о его высоком ПДН до получения кредита, говорит представитель банка: «Заемщику нужно будет расписаться в уведомлении об этом или поставить свою электронную подпись».

Банк «Зенит» будет требовать от физических лиц подписывать такие уведомления среди прочих документов по кредиту, объясняет директор департамента розничных рисков кредитной организации Александр Шорников. Он подчеркивает, что это затронет только тех потенциальных заемщиков, чей ПДН превышает 50% на момент получения кредита или при нарушении ранее одобренного рефинансирования долгов.

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Старший вице-президент Ренессанс Банка Алексей Ашурков отмечает, что информировать клиентов «о риске просрочки из-за высокого ПДН» будут дважды. «В первый раз — при оформлении заявления на кредит. В этот момент банк еще не знает ПДН клиента, поэтому предупреждение будет касаться всех заявителей. Во второй раз — при подписании кредитного договора. Это коснется только тех заемщиков, по которым был установлен факт уровня ПДН выше 50%», — поясняет он.

«Учитывая формулировку «повышенные риски» и сложность самой методологии расчета ПДН, перед банками встанет вопрос необходимости дополнительных разъяснений клиентам самого порядка расчета ПДН», — предупреждают в ВТБ.

Означает ли высокий ПДН отказ в кредите

Уровень долговой нагрузки выше 50% сам по себе не влечет отклонение кредитной заявки, указывает Ашурков: «Банки не будут больше или меньше отказывать клиенту из-за необходимости информировать его о высоком уровне ПДН». Он напоминает, что кредиторы отклоняют запросы от клиентов с высоким ПДН и сейчас, причина отказа «традиционно не раскрывается», но в основном это делается из-за регуляторных требований ЦБ.

Банк России в 2023 году несколько раз ужесточал для банков правила выдачи необеспеченных и ипотечных ссуд. В беззалоговом кредитовании применяются макропруденциальные надбавки и макропруденциальные лимиты. Первые увеличивают нагрузку на капитал банка в зависимости от того, выдает ли он ссуды заемщикам с высоким ПДН. Вторые — это прямые количественные ограничения на выдачу кредитов с определенными параметрами. В основном речь тоже идет о ссудах клиентам с высоким ПДН. В ипотеке применяются макропруденциальные надбавки в зависимости от ПДН и суммы первоначального взноса по кредиту.

Значение ПДН выше 50% не относится к причинам отказа по кредиту, говорит представитель ВТБ. «Скорее [это] должно быть для заемщика дополнительным индикатором для оценки собственных возможностей по обслуживанию кредита», — добавляет он.

Клиентам с высоким ПДН банки будут предлагать альтернативные продукты, утверждают опрошенные РБК эксперты. Это могут быть кредитные карты или кредиты под залог имущества, а также ссуды на сумму меньше запрашиваемой, перечисляет Шорников.

Банки могут одобрить высокозакредитованному заемщику кредит на меньшую сумму, чтобы при расчете ПДН оказался ниже порогового уровня, но такая политика имеет негативный эффект, предупреждает Ашурков. «Известно, что если одобрять клиенту не всю запрошенную сумму, а меньше, то риск дефолта по кредиту повышается. Включается негативный отбор — одобренный кредит на меньшую сумму берут менее надежные клиенты», — поясняет эксперт.

Помогут ли новые правила заемщикам

Предупреждение о высоком уровне ПДН необходимо клиентам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова: «Такое уведомление поможет потенциальному заемщику еще раз обратить внимание на высокие риски и, возможно, воздержаться от наращивания долга».

Она также указывает, что новые требования могут изменить практику взаимодействия кредиторов с клиентами. «Банки будут тратить меньше времени на заемщиков, которые примут решение не увеличивать долговую нагрузку. С одной стороны, банки могут получить меньше доходов с таких клиентов, но, с другой стороны, это позволит сохранить уровень просрочки по кредитам банков на приемлемом уровне», — объясняет эксперт. Землянова, однако, не считает, что сами по себе эти меры позволят снизить долговую нагрузку российских заемщиков.

Информирование о высоком уровне ПДН вряд ли окажет такое же значительное влияние на охлаждение потребкредитования, как регуляторные меры ЦБ, говорит и Ашурков.

«Следует помнить, что статистика банков показывает, что риск заемщика и его ПДН имеют слабую корреляцию. Это заключение выглядит на первый взгляд контринтуитивным, но оно верно. Достаточно осознать, что один и тот же заемщик в разных банках будет иметь разный рассчитанный ПДН, то есть ПДН — это не объективная характеристика заемщика», — добавляет вице-президент Ренессанс Банка.

Информирование клиентов об их высокой долговой нагрузке станет для банков формальностью, уверен глава регионального блока проекта Народного фронта «За права заемщиков» Галактион Кучава: «Наш опыт работы с обращениями граждан показывает, что банки рассматривают любые процедуры информирования заемщиков как неприятную обязанность, которой можно пренебречь». Он также считает, что уведомление о высоком ПДН не станет стоп-сигналом для потребителей.

«Если не объяснить его [ПДН] значение и в принципе цель его введения регулятором, то не стоит ждать значительного замедления темпов кредитования. Все-таки когда клиенту нужны деньги, будь это хоть третий кредит, который банк готов ему выдать, какие-то две цифры его не остановят», — заключает эксперт. Но он видит в информировании и плюсы: хотя ПДН выше 50% не будет являться основанием для отказа в кредите, информация о величине этого показателя «поможет клиентам в ряде случаев понять причину отказа в выдаче кредита, а не жить в неведении».