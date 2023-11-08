«Прокурор современный попался». Главное с форума «Финополис»

Вызов разработчиков «Сбера» в прокуратуру из-за нейросети, пример белорусских колхозов при регулировании ИИ, последствия санкций на СПБ Биржу — РБК приводит главные заявления с форума «Финополис», который организовал Банк России

Фото: forumfinopolis / VK

Об искусственном интеллекте

Глава Сбербанка Герман Греф

«Мы видим примеры, когда США и Китай используют искусственный интеллект и при этом создают все условия для его развития, в то же время не перерегулируют. И мы видим европейский подход, где сначала цифровая директива, а затем принципы регулирования искусственного интеллекта фактически убили развитие искусственного интеллекта в Европе. И сегодня все более-менее крупные компании стараются релоцироваться за пределы регулирования Евросоюза. Нам, конечно, очень важно этого не повторить. Но мне кажется, что пока в Росcии и правительство очень хорошо это понимает, и Центральный банк трезво и без всяких страхов подходит к этому».

«Опыт показал, что мы только опубликовали модели — и нас, и «Яндекс» тут же привели в прокуратуру. У нас модель при генерации российского флага — ну она же генеративная, она пытается его улучшить — она на флаге нарисовала еще купола от собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определенные вещи — символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку заранее заданную. Мы последние полгода модель не могли выставить, потому что мы закручивали настройки безопасности. При этом модель потеряла 12% в креативности и точности. Нам придется пройти через этот период. Нужна помощь государства в снисхождении и понимании, что мы как дети пока здесь, — нас сильно не судить. Потому что когда разработчиков и нас пригласили в прокуратуру… Хорошо, что прокурор такой современный попался с чувством юмора, он все изучил, и, слава богу, нас никуда не привлекли. Он сказал: ребята, давайте идите работайте, но будьте поаккуратнее. Могло бы быть иначе».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Что касается Банка России, мы, понимая, что искусственный интеллект несет риски, а мы всегда думаем о рисках, тем не менее не собираемся, что называется, идти огнем и мечом на искусственный интеллект. Будем пытаться искать здесь золотую середину — между тем, чтобы создать стимулы для развития данной технологии, но и защищать граждан от рисков, которые могут возникать, использовать так называемый риск-ориентированный подход».

Глава ВТБ Андрей Костин

«На мой взгляд, сегодня мы пока находимся в слабой стадии, только начинаем двигаться в более сильную стадию ИИ. <...> Пока я бы вообще не очень заботился о каких-то рисках, что нас поработит техника, технологии. Я не верю в возможность в нынешнем конфликтном мире добиться какого-то международного регулирования и правил игры в этой области. Это будет как ядерная энергетика: мы ее создали, но в гражданских целях она используется очень ограниченно, и то в основном в России. У нас есть ядерная энергетика, есть атомные ледоколы, которые бороздят просторы Северного Ледовитого океана. Но в мире в принципе все равно, когда мы говорим про ядерную энергию, — прежде всего это ядерное оружие. Можно, конечно, считать его оружием сдерживания, но это огромная угроза для всего человечества».

«Есть риски, конечно, потому что эти процессы могут выйти из-под контроля. Вообще это первый продукт человека, в котором невозможно понять механизм принятия решений. Может получиться, как в том анекдоте: когда мужчина купил резиновую женщину с искусственным интеллектом в секс-шопе, а через неделю сдает. Его спрашивают: «Почему сдаешь?» А он: «Она мне все время отказывает!»

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский

«Конкретное предложение у меня, да простит меня Герман Оскарович, что я на его территорию залезаю. Видели презентацию Open AI? Нам реально надо догонять. Мое предложение в этой связи какое: оставить «Сберу» часть дивидендов, дать им сделать GigaChat. Я думаю, что те инвесторы «Сбера», которые чуть-чуть потеряют по дивидендам, больше заработают на росте [его] капитализации как цифровой компании».

Андрей Костин: «Я бы за каждым крупным банком закрепил бы какой-то важный актив. Вот у меня — судостроение, у Германа — искусственный интеллект, у Альфа-банка... У нас так в Белоруссии — там колхоз обязательно [спонсировать], если у тебя банк».

О санкциях на СПБ Биржу, торгующую иностранными бумагами

Эльвира Набиуллина

«Санкт-Петербургская биржа — это та биржа, где еще продолжали продавать иностранные ценные бумаги. Надо сказать, что за это время (с введения жестких санкций. — РБК) российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг на сумму около $4 млрд, то есть риск на эту сумму уменьшился. Мы всегда предупреждали, что владение иностранными ценными бумагами несет определенные риски, поэтому неквалифицированным инвесторам по сути было запрещено покупать на организованных площадках иностранные ценные бумаги, это было возможно только квалифицированным инвесторам. Под блокировку активов, по сути дела, попали активы прежде всего квалифицированных инвесторов. Тут важно оценивать риски. По нашей оценке, это где-то около 80% всего объема в этот раз сосредоточены у квалифицированных инвесторов. Тем не менее это действительно проблема сейчас. Биржа анализирует ситуацию, думает над шагами, которые могут быть приняты в этой ситуации».

«Мы считаем, что действительно есть определенные риски и от вложений в ценные бумаги даже дружественных стран, потому что это риски другой юрисдикции, дополнительные риски. И тем не менее считаем, что неквалифицированные инвесторы могут иметь доступ для диверсификации своих вложений, но здесь очень важно работать над информированием об этих рисках».

О рисках для Мосбиржи

Эльвира Набиуллина: «Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры к разного рода санкциям, моделируем ситуации, принимаем меры, для того чтобы превентивно уменьшить такого рода риски. У Московской биржи есть разные виды торгов, не только иностранными инструментами. Мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно будет принимать в том или ином случае».

О курсе рубля

Эльвира Набиуллина: «На курс рубля, на мой взгляд, влияют прежде всего фундаментальные факторы, связанные с нашим платежным балансом, прежде всего увеличением экспорта по ценовым показателям в целом».

«Определенную роль сыграли и меры по обязательной продаже валютной выручки, прежде всего мы считаем, с точки зрения краткосрочной волатильности на валютном рынке, но выделить эффекты именно от обязательной продажи валютной выручки, когда это происходит на фоне повышения ключевой ставки и на фоне улучшения торгового баланса, наверное, достаточно сложно».