branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 15:35
ФСБ выявила украинца, собиравшегося шпионить в Калининграде Политика, 15:31
ЕС ввел санкции против силовиков и судей из Крыма Политика, 15:28
Путин и Собянин в День города откроют движение по МЦД-4 Политика, 15:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:26
Костомаров снимется в документальном сериале о жизни людей с протезами Спорт, 15:26
Аналитики JPMorgan понизили оценку средних затрат на майнинг биткоина Крипто, 15:15
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минобороны сообщило об отражении 12 атак ВСУ на донецком направлении Политика, 15:13
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 15:12
Против главы Федерации футбола Испании выдвинули обвинение за поцелуй Спорт, 15:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:11
Об опыте Тульской области в здравоохранении рассказали на форуме в Москве Пресс-релиз, 15:09
Клиенты «Открытие Брокера» перейдут к ВТБ: что нужно знать инвестору Инвестиции, 15:09
Как искусственный интеллект меняет бизнес-модели компаний Дискуссионный клуб, 14:57
Дискуссионный клуб ,  
0 
Александр Ведяхин

Как искусственный интеллект меняет бизнес-модели компаний

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер недавно заявил об амбициозных планах встроить искусственный интеллект (ИИ, AI) в каждый продукт компании. Это неудивительно для технологического гиганта, но сегодня такие инициативы становятся общим трендом для компаний самых разных отраслей. Например, в «Сбере» искусственный интеллект внедрен уже более чем в 70% бизнес-процессов.

Дело в том, что ИИ способен не только кратно повышать эффективность бизнес-процессов, но и кардинально менять бизнес-модели. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что по оценкам экспертов экономический эффект только от снижения операционных расходов российских организаций благодаря внедрению искусственного интеллекта по итогам года составит 400 млрд руб., а к 2025 году превысит 1 трлн руб. Государство поддерживает разработчиков ИИ-решений. За два года реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» профинансировано более 600 проектов.

Про ИИ говорят уже несколько десятилетий, но именно в прошлом году кривая развития этой сквозной технологии резко пошла вверх. Причина проста — на рынок вышли сверхмощные генеративные модели, которые используют алгоритмы глубокого обучения для создания текстов, изображений, аудио и других типов данных. Такие алгоритмы ответят на любой вопрос, решат математическую задачу, напишут код и сценарий фильма, сочинят поздравление, нарисуют изображение на заданную тему в определенном стиле и многое другое.

Крупные компании уже используют генеративный ИИ (ГИИ) для разработки и оптимизации сложных производственных процессов, ускорения разработки новых лекарств, проектирования здания и автоматизации call-центров. По данным McKinsey, в 2023 году ожидается значительный рост инвестиций и инноваций в сфере ГИИ. IBM и Oxford Economics прогнозируют, что к 2024 году уже 62% организаций опробуют ГИИ.

Главная причина такого интереса к ГИИ — потенциал для трансформации бизнеса. Его применение способно не просто увеличить эффективность процессов, а полностью трансформировать бизнес-модель.

Так, согласно последним выводам BCG, рынок применения генеративного ИИ в здравоохранении будет самым быстрорастущим в 2022–2025 годах: среднегодовой темп прироста превысит 85%, что выше, чем в финансовом и потребительском секторах и других отраслях. Кроме того, по прогнозу Gartner, более 30% новых лекарств в мире в обозримом будущем будут производить благодаря генеративным нейросетям. Сегодня фармацевтические компании тратят около 20% доходов на исследования, а разработка нового лекарства занимает 10–15 лет. Один только этап идентификации молекулы, которая лучше всего подходит для потенциального лекарства, занимает несколько месяцев. Вот реальный кейс: компания по разработке лекарств Insilico Medicine успешно предсказала результаты клинических испытаний от II до III фазы с помощью ИИ-инструмента inClinico.

В строительстве генеративные модели также могут дать значительные преимущества: ускорить проект на 17%, снизить трудозатраты на 14%, а затраты на материалы и оборудование — на 12%. Генеративное проектирование оптимизирует создание 3D-моделей, формирует облик и наполнение разрабатываемого продукта под заданные условия. Дизайнер или инженер описывает программе параметры и ограничения, после чего система создает тысячи моделей, сравнивает их между собой и отбирает лучшие. Например, Augmenta, компания в сфере автоматизированного проектирования зданий, представила Augment Construction Platform для создания трехмерных проектов кабельных каналов со спецификацией материалов. ГИИ автоматизирует процессы проектирования и строительства, экономя до 6% бюджета проекта.

Читайте на РБК Pro
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов

Средняя рентабельность инвестиций в проекты с искусственным интеллектом, согласно прогнозу IBM, может превысить 10% к 2025 году. Однако перед внедрением компании должны оценить свои финансовые ресурсы, знания, технологии, данные, процессы управления рисками, а также соизмерить ценность, которую может создать ГИИ, и требуемые инвестиции. Как и в случае с другими революционными технологиями, успех приходит только в результате экспериментов и многочисленных итераций.

Следующий технологический прорыв в области ИИ ожидается с появлением сильного ИИ (Artificial General Intelligence, AGI), сопоставимого по возможностям с человеком. В 2022 году, еще до появления мощных моделей генеративного ИИ, был проведен опрос среди 738 ведущих ученых в области ИИ, которые прогнозировали, что сильный ИИ появится «в ближайшие десятилетия». Однако выпуск моделей уровня GPT-4 заставил многих экспертов пересмотреть эти сроки. Например, основатель Anthropic Дарио Амадей полагает, что такие технологии появятся уже через два-три года. В общем ждать осталось недолго.

Об авторе
Александр Ведяхин Александр Ведяхин первый заместитель председателя правления Сбербанка, член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб