Как искусственный интеллект меняет бизнес-модели компаний

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Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер недавно заявил об амбициозных планах встроить искусственный интеллект (ИИ, AI) в каждый продукт компании. Это неудивительно для технологического гиганта, но сегодня такие инициативы становятся общим трендом для компаний самых разных отраслей. Например, в «Сбере» искусственный интеллект внедрен уже более чем в 70% бизнес-процессов.

Дело в том, что ИИ способен не только кратно повышать эффективность бизнес-процессов, но и кардинально менять бизнес-модели. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что по оценкам экспертов экономический эффект только от снижения операционных расходов российских организаций благодаря внедрению искусственного интеллекта по итогам года составит 400 млрд руб., а к 2025 году превысит 1 трлн руб. Государство поддерживает разработчиков ИИ-решений. За два года реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» профинансировано более 600 проектов.

Про ИИ говорят уже несколько десятилетий, но именно в прошлом году кривая развития этой сквозной технологии резко пошла вверх. Причина проста — на рынок вышли сверхмощные генеративные модели, которые используют алгоритмы глубокого обучения для создания текстов, изображений, аудио и других типов данных. Такие алгоритмы ответят на любой вопрос, решат математическую задачу, напишут код и сценарий фильма, сочинят поздравление, нарисуют изображение на заданную тему в определенном стиле и многое другое.

Крупные компании уже используют генеративный ИИ (ГИИ) для разработки и оптимизации сложных производственных процессов, ускорения разработки новых лекарств, проектирования здания и автоматизации call-центров. По данным McKinsey, в 2023 году ожидается значительный рост инвестиций и инноваций в сфере ГИИ. IBM и Oxford Economics прогнозируют, что к 2024 году уже 62% организаций опробуют ГИИ.

Главная причина такого интереса к ГИИ — потенциал для трансформации бизнеса. Его применение способно не просто увеличить эффективность процессов, а полностью трансформировать бизнес-модель.

Так, согласно последним выводам BCG, рынок применения генеративного ИИ в здравоохранении будет самым быстрорастущим в 2022–2025 годах: среднегодовой темп прироста превысит 85%, что выше, чем в финансовом и потребительском секторах и других отраслях. Кроме того, по прогнозу Gartner, более 30% новых лекарств в мире в обозримом будущем будут производить благодаря генеративным нейросетям. Сегодня фармацевтические компании тратят около 20% доходов на исследования, а разработка нового лекарства занимает 10–15 лет. Один только этап идентификации молекулы, которая лучше всего подходит для потенциального лекарства, занимает несколько месяцев. Вот реальный кейс: компания по разработке лекарств Insilico Medicine успешно предсказала результаты клинических испытаний от II до III фазы с помощью ИИ-инструмента inClinico.

В строительстве генеративные модели также могут дать значительные преимущества: ускорить проект на 17%, снизить трудозатраты на 14%, а затраты на материалы и оборудование — на 12%. Генеративное проектирование оптимизирует создание 3D-моделей, формирует облик и наполнение разрабатываемого продукта под заданные условия. Дизайнер или инженер описывает программе параметры и ограничения, после чего система создает тысячи моделей, сравнивает их между собой и отбирает лучшие. Например, Augmenta, компания в сфере автоматизированного проектирования зданий, представила Augment Construction Platform для создания трехмерных проектов кабельных каналов со спецификацией материалов. ГИИ автоматизирует процессы проектирования и строительства, экономя до 6% бюджета проекта.

Средняя рентабельность инвестиций в проекты с искусственным интеллектом, согласно прогнозу IBM, может превысить 10% к 2025 году. Однако перед внедрением компании должны оценить свои финансовые ресурсы, знания, технологии, данные, процессы управления рисками, а также соизмерить ценность, которую может создать ГИИ, и требуемые инвестиции. Как и в случае с другими революционными технологиями, успех приходит только в результате экспериментов и многочисленных итераций.

Следующий технологический прорыв в области ИИ ожидается с появлением сильного ИИ (Artificial General Intelligence, AGI), сопоставимого по возможностям с человеком. В 2022 году, еще до появления мощных моделей генеративного ИИ, был проведен опрос среди 738 ведущих ученых в области ИИ, которые прогнозировали, что сильный ИИ появится «в ближайшие десятилетия». Однако выпуск моделей уровня GPT-4 заставил многих экспертов пересмотреть эти сроки. Например, основатель Anthropic Дарио Амадей полагает, что такие технологии появятся уже через два-три года. В общем ждать осталось недолго.