НСПК запустила два новых QR-кода для переводов и платежей

Дмитрий Дубынин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Национальная система платежных карт (НСПК) разработала два новых QR-кода, с помощью которых можно будет оплачивать покупки через QR-код покупателя, а также совершать переводы между физическими лицами. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

«Мы планируем внедрить C2С-QR. Это очень интересное решение, когда человек по сути сможет в банковском приложении сгенерировать QR-код, задав при этом сумму, показать его другому физическому лицу, которое сделает перевод. Вторая сторона, которая считывает этот код, будет видеть, кому осуществляется перевод, сумму и так далее», — сказал Дубынин.

Второй продукт — это пользовательский QR. «В приложении банка можно будет сгенерировать код и показать на кассе, чтобы оплатить покупку», — пояснил Дубынин.

Зачем нужен пользовательский QR-код для платежей

НСПК вместе с Банком России еще в 2019 году запустили оплату по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей (СБП), но он формируется на стороне продавца, например, высвечивается на платежном терминале и покупатель для оплаты должен считать его своим смартфоном. Персональный QR-код, наоборот, будет считываться терминальным устройством с экрана смартфона покупателя.

Оплата по персональному QR-коду списывается со счета, к которому он привязан через СБП. Пользователи смогут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. У такого QR-кода будет срок действия, чтобы им нельзя было воспользоваться несколько раз.

«Один из возможных сценариев, при котором это можно будет использовать, — высокочастотные оплаты. Например, когда люди очень быстро идут [к кассе], есть очередь и давление сзади, [чтобы шли быстрее]. Или представьте — очередь в метро, когда человека подгоняют», — объяснил Дубынин. По его словам, в таких случаях человеку проще дать считать свой QR-код с телефона, чем открывать приложение и наводить камеру, чтобы считывать код на кассе.

Впервые о возможности создания пользовательского QR-кода сообщил Банк России осенью 2024 года. Сейчас НСПК тестирует пользовательский QR-код в закрытом режиме с банками и торгово-сервисными предприятиями, пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, уточнил Дубынин. Прототип технологии был представлен в рамках форума финансовых технологий «Финополис» вместе с банками-участниками пилота — ВТБ (в его приложении формируется код) и Точка Банком (его сервис сканирует QR). Представитель ВТБ уточнил, что пользовательский QR-код станет доступен всем клиентам ВТБ Pay в следующем году. Точка Банк планирует промышленный запуск технологии поэтапно, сказал лидер направления интернет-платежей в Точка Банке Андрей Герасимов.

«Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей», — считает первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. По ее мнению, отсутствие необходимости сканировать чужие коды снижает риски фишинга и ошибок.

Новая технология не приведет к дополнительным расходам банков и не станет обязательной для внедрения, заверил Дубынин.

Как работает QR-код для переводов

«Это, по сути, возможность сделать переводы проще. Это может использоваться для, условно, сбора денег на какую-то цель: на подарок, нужды класса, на чаевые для музыкантов и так далее», — говорит Дубынин.

QR-код будет работать в рамках СБП и по ее тарифам. До настоящего момента переводы в СБП совершались только по номеру телефона. Ежемесячный лимит бесплатных переводов на счета любых банков составляет 100 тыс. руб., свыше этого — 1,5% от операции, но не более 1,5. тыс. руб. При этом если транзакция совершается между счетами одного клиента, то комиссией не облагаются переводы на сумму до 30 млн руб. в месяц.

«Это те же переводы через СБП между физическими лицами, просто добавляется еще возможность генерить QR. Код можно будет распечатать, его можно будет сделать и динамическим, и статическим. Пока мы пилотируемся и смотрим, какие клиентские сценарии нужны», — рассказал Дубынин. Прототип кросс-банковского QR-код НСПК представила на «Финополисе» вместе с Газпромбанком.

Главное преимущество технологии в том, что свой номер можно скрыть для получателей, сказал представитель Газпромбанка. Он добавил, что банк планирует предоставить QR-код для переводов всем своим клиентам до конца 2025 года.

Будут ли востребованы новые QR-коды

«Масштабирование (QR-кода покупателя) будет зависеть от готовности банков-эмитентов. Чтобы инструмент стал массовым, важно, чтобы генерация персональных QR-кодов появилась в приложениях крупнейших игроков», — подчеркивает Герасимов из Точка Банка.

Пользовательские QR-коды, скорее всего, будут востребованы, особенно в рамках обслуживания больших потоков, например, в сетевом ритейле, общепите, транспорте и на АЗС, считает бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» Рексофт Елена Голяева: «Для продавца повышается пропускная способность и может быть произведена точная идентификация клиента (чтобы связать его с программой лояльности без лишних действий — РБК). Но при этом могут возникнуть дополнительные издержки: нужен 2D-сканер или интеграция на кассе». «Персональные QR-коды для оплаты имеют все шансы прижиться в ритейле, так как крупные сети заинтересованы ускорять обслуживание клиентов. К тому же во многих магазинах уже есть сканеры штрих-кодов, пригодные и для QR», — соглашается управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. В свою очередь QR-код для переводов между физическими лицами упростит расчеты между людьми, считает он.

У таких QR-кодов могут быть риски мошенничества, но они управляемы, сходятся во мнении эксперты. »[Существуют] типовые риски для любых QR-платежей: подмена кода, перевод не тому получателю и социнженерия. Они управляемы при использовании динамических QR, обязательном подтверждении перевода в приложении с явным отображением названия продавца/ФИО и суммы, антифрода на стороне банка и обучении клиентов. При таких мерах уровень риска будет сопоставим с другими дистанционными платежами», — рассуждает Голяева.

Основные потенциальные риски связаны не с технологией, а с человеческим фактором, а именно с социальным инжинирингом, отмечает Калякин: «Возможны ситуации, когда мошенник выдает себя за получателя перевода при P2P-платежах и направляет пользователю свой QR-код. Поэтому важно проверять источник QR-кода, внимательно изучать детали операции перед подтверждением и не сканировать коды из случайных сообщений или неофициальных каналов».