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Финансы ,  
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Мосбиржа предложила запретить «растягивать» новые акции вне площадки

Мосбиржа предложила ограничить внебиржевые торги акциями компаний, которые вышли на IPO менее года назад. Растягивание бумаг по нескольким пулам негативно влияет на ликвидность, отметил глава фондового рынка площадки
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мосбиржа предложила ограничить торги акциями вне торговой площадки в течение года с момента IPO, сказал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на сессии «IPO Форума», организованного рейтинговым агентством АКРА.

«Нам кажется правильным, что когда у компании только формируется ликвидность, ни в коем случае нельзя эту ликвидность во внебиржевые пулы всевозможные растягивать», — пояснил Блохин в кулуарах форума. «Растягивание» акций по нескольким пулам «достаточно негативно влияет на ликвидность», уточнил он.

Данных по этим пулам просто нет, и даже при больших оборотах на Мосбирже у отдельных участников рынка может быть существенный объем торгов бумагой внутри, отметил топ-менеджер Мосбиржи. Даже по тем бумагам, у которых уже сформировался большой список инвесторов, распределение ликвидности по нескольким пулам нежелательно, хотя регулирование это позволяет, добавил Блохин.

«Новые же бумаги должны быть выведены из возможности интернализации (то есть возможности совершения сделок внутри отдельных брокеров, а не на бирже. — РБК)», — резюмировал топ-менеджер Мосбиржи. Ограничения на внебиржевые торги, по его мнению, должны действовать в течение года после выхода компании на биржу.

РБК направил запрос в Банк России.

Публичная дискуссия об интернализации ликвидности внутри отдельных участников рынка (брокеров) и возможной ответной реакции Мосбиржи на этот процесс в виде дезинтермедиации (то есть устранении посредников, организации прямого доступа инвесторов) ведется с октября 2023 года.

Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов год назад высказал свои опасения насчет ситуации, когда ряд брокеров активно проводят сделки с ценными бумагами внутри своей инфраструктуры в обход биржи. Как отмечал Швецов, это негативно отражается на ликвидности. Ответ на такие действия профучастников биржа видела в организации прямого доступа инвесторов к торгам, минуя посредников в виде брокеров.

Банк России выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Летом 2024 года к дискуссии подключился Банк России. В июне регулятор выпустил консультативный доклад, в котором указал, что организация в России прямого доступа к торгам на бирже для большого количества клиентов затруднительна, а преимущества внедрения такого механизма не очевидны. Против интернализации ЦБ при этом не высказывался, но отмечал, что необходимо ввести дополнительные требования к операциям внутри брокеров, а также расширить время организованных торгов.

К сентябрю 2024-го ЦБ обсудил доклад с участниками и сформировал окончательную позицию по вопросу. Регулятор готов отказать Московской бирже в возможности предоставления брокерских услуг, но в то же время планирует ужесточить требования к брокерам, которые в силу своей величины сами фактически становятся биржами, не пропуская заявки клиентов вовне. В числе возможных ограничений ЦБ назвал установление лимитов на сделки брокеров «внутри себя», а также введение лицензирования профучастников для предоставления права проводить такие сделки.

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