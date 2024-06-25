Банк России выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже
Организация в России прямого доступа к торгам на бирже для большого количества клиентов затруднительна, а преимущества внедрения такого механизма не очевидны, указал Банк России в новом консультативном докладе. (.pdf) Так регулятор отреагировал на дискуссию, которую в октябре 2023 года инициировал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на конференции НАУФОР. Он тогда отмечал, что новый подход к торгам позволит сохранить ликвидность. Участники рынка — брокеры, управляющие компании — высказывались против идеи прямого доступа к бирже. Регулятор в марте этого года пообещал проанализировать целесообразность изменений.
«Реализация прямого доступа к торгам для большого количества клиентов затруднительна. На текущий момент на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, при этом выгоды прямого доступа для клиентов и всего финансового рынка не очевидны. Кроме того, в международной практике прямой доступ граждан к биржевым торгам без участия брокера не встречается. Его ближайшие аналоги узкоспециализированы и нацелены на определенные категории инвесторов, а также требуют особого внимания с точки зрения рисков», — констатирует ЦБ.
По данным регулятора, инвесторы, которые уже имеют прямой доступ к бирже (институциональные инвесторы), неактивны. «Активных управляющих компаний на фондовой секции Московской биржи в 2023 года насчитывалось четыре, объем их сделок составил 0,01% оборота соответствующей секции, на СПБ Бирже — три управляющих компании с долей в объеме торгов менее 0,5%», — приводит данные ЦБ.
Одновременно регулятор обращает внимание и на внебиржевую торговлю, которую для своих клиентов организуют брокеры и внебиржевые платформы. Текущие ее объемы несопоставимы с организованными торгами — порядка 6% от объема биржевых торгов в 2024 году, но «по отдельным бумагам он может достигать трети объема их торгов», указано в докладе. Если этот сегмент будет расти, то »жесткость дальнейшего регулирования должна быть пропорциональна возникающим рискам», резюмирует ЦБ.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024