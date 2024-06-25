Банк России выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже

Банк России не видит необходимости в прямом доступе инвесторов на биржу из-за его технологической сложности и неочевидных плюсов для клиентов. При этом ЦБ готов ужесточать регулирование в случае роста рисков внебиржевых торгов

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Организация в России прямого доступа к торгам на бирже для большого количества клиентов затруднительна, а преимущества внедрения такого механизма не очевидны, указал Банк России в новом консультативном докладе. (.pdf) Так регулятор отреагировал на дискуссию, которую в октябре 2023 года инициировал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на конференции НАУФОР. Он тогда отмечал, что новый подход к торгам позволит сохранить ликвидность. Участники рынка — брокеры, управляющие компании — высказывались против идеи прямого доступа к бирже. Регулятор в марте этого года пообещал проанализировать целесообразность изменений.

«Реализация прямого доступа к торгам для большого количества клиентов затруднительна. На текущий момент на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, при этом выгоды прямого доступа для клиентов и всего финансового рынка не очевидны. Кроме того, в международной практике прямой доступ граждан к биржевым торгам без участия брокера не встречается. Его ближайшие аналоги узкоспециализированы и нацелены на определенные категории инвесторов, а также требуют особого внимания с точки зрения рисков», — констатирует ЦБ.

По данным регулятора, инвесторы, которые уже имеют прямой доступ к бирже (институциональные инвесторы), неактивны. «Активных управляющих компаний на фондовой секции Московской биржи в 2023 года насчитывалось четыре, объем их сделок составил 0,01% оборота соответствующей секции, на СПБ Бирже — три управляющих компании с долей в объеме торгов менее 0,5%», — приводит данные ЦБ.

Одновременно регулятор обращает внимание и на внебиржевую торговлю, которую для своих клиентов организуют брокеры и внебиржевые платформы. Текущие ее объемы несопоставимы с организованными торгами — порядка 6% от объема биржевых торгов в 2024 году, но «по отдельным бумагам он может достигать трети объема их торгов», указано в докладе. Если этот сегмент будет расти, то »жесткость дальнейшего регулирования должна быть пропорциональна возникающим рискам», резюмирует ЦБ.