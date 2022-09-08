ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетов

Запрет распространяется только на комиссию с физлиц. Он продлен до 9 марта

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ЦБ продлил запрет для банков брать комиссию с физлиц за снятие иностранной валюты с их счетов до 9 марта 2023 года.

Банки «также не вправе взимать комиссию за конвертацию иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года в доллары США или евро, осуществляемую в целях выдачи физическим лицам наличной иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада)», говорится в сообщении ЦБ.

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