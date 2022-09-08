СПБ Биржа перенесла сроки выплат по иностранным акциям

Дивиденды по иностранным акциям, купленным на СПБ Бирже, будут выплачены осенью. Ранее их планировали довести до инвесторов в августе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дивиденды по американским бумагам, которые планировалось довести до инвесторов в конце лета, переносятся на осень. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал глава СПБ Биржи (площадка специализируется на иностранных активах) Роман Горюнов.

«Там есть технические проблемы, которые нам надо решить, я думаю, в ближайшие недели. Сентябрь-октябрь, наверное», — ответил глава СПБ Биржи Роман Горюнов на вопрос о сроках выплаты. Ранее площадка планировала провести такие выплаты в августе.

Технологическая доработка, как ранее рассказывал Горюнов, заключается в отделении на заблокированный (неторговый) раздел тех иностранных бумаг, обращающихся на СПБ Бирже, торги по которым были ограничены решением Банка России в мае.

При этом выплаты дивидендов будут проведены не по всем бумагам, уточнял Горюнов, а только тем, что поступили после решения ЦБ о блокировке, то есть после 30 мая. По механизму выплат по остальным бумагам биржа находится в дискуссии с регулятором, рассказывал Горюнов.

С конца мая Банк России ограничил на СПБ Бирже торги иностранными ценными бумагами, которые заблокировали иностранные депозитарии. Речь идет о бумагах с первичным листингом на американских площадках, хранение которых связано со структурой Национального расчетного депозитария (НРД). При этом под запрет не попали бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих свою основную деятельность на российском рынке, — «Яндекс», ЦИАН, Ozon и других. По оценке СПБ Биржи, ограничения коснулись примерно 14% бумаг.