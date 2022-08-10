Мосбиржа допустит «дружественных» нерезидентов к рынкам облигаций

Нерезидентов из «дружественных» стран допустят к рынку российских облигаций, сообщила Мосбиржа. Управляющие компании и брокеры с 8 августа начали регистрацию нерезидентов на площадке

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С 15 августа нерезиденты смогут совершать сделки на рынке облигаций, сообщила Московская биржа.

Это относится к нерезидентам из стран, которые не были признаны Россией недружественными, и тем, чьими конечными бенефициарами являются россияне или российские организации.

Профессиональные участники рынка (банки, брокеры, управляющие компании) должны будут провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц для предоставления доступа клиентам к торгам.

Брокеры, управляющие компании и банки начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Мосбирже с 8 августа. С той же даты нерезиденты из дружественных стран допущены к торгам на срочном рынке. Обещанный ранее допуск нерезидентов к фондовым торгам пришлось отложить из-за необходимости дополнительной настройки биржевых систем, говорилось в сообщении биржи. О сроках торговая площадка пообещала сообщить дополнительно.





Президент России Владимир Путин поручил правительству создать перечень недружественных государств в марте, после начала военной спецоперации России на Украине и введения первых санкций против Москвы. В список таких стран вошли все страны ЕС, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и другие страны и территории. 24 июля список был расширен — в него включили Багамы, острова Мэн и Гернси.

В конце февраля Банк России выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Ограничения были введены после того, как западные страны договорились ввести санкции против самого Банка России, а после этого заморозили около половины золотовалютных резервов России — примерно $300 млрд — и наложили запрет на любые транзакции с ними.