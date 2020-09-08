Глава ВТБ заявил об отказе властей от инвестиций при строительстве дорог

Банк не видит «ни одного проекта, который государство предлагало бы частным инвесторам на базе государственно-частного партнерства», заявил Костин. Отказ властей от возобновления таких проектов будет большой ошибкой, отметил он

Андрей Костин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о нежелании властей привлекать частные инвестиции в проекты по развитию инфраструктуры. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

В качестве примера он привел проект строительства трассы Москва — Казань (часть транспортного коридора «Европа — Западный Китай»).

«Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 трлн денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги. Пример простой: мы 1,5 года проработали над проектом ГЧП Москва — Казань — строительство автодороги — сейчас нас оттуда очень плавно и жестко выкинули. То есть частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле», — заявил Костин.

Он напомнил, что группа ВТБ всегда была «активным сторонником государственно-частного партнерства».

«Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры: аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр в Петербурге — это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных», — напомнил Костин. Однако сейчас банк не видит «ни одного проекта, который государство предлагало бы частным инвесторам на базе государственно-частного партнерства», отметил он. «Это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать» ГЧП, добавил Костин.