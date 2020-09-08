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Глава ВТБ заявил об отказе властей от инвестиций при строительстве дорог

Банк не видит «ни одного проекта, который государство предлагало бы частным инвесторам на базе государственно-частного партнерства», заявил Костин. Отказ властей от возобновления таких проектов будет большой ошибкой, отметил он
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о нежелании властей привлекать частные инвестиции в проекты по развитию инфраструктуры. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

В качестве примера он привел проект строительства трассы Москва — Казань (часть транспортного коридора «Европа — Западный Китай»).

«Мы знаем, что сегодня, допустим, в нацпроекте по инфраструктуре было заложено чуть ли не 3 трлн денег частных инвесторов. Но мы не видим сегодня желания со стороны правительственных структур сильно привлекать туда деньги. Пример простой: мы 1,5 года проработали над проектом ГЧП Москва — Казань — строительство автодороги — сейчас нас оттуда очень плавно и жестко выкинули. То есть частный капитал там не участвует, там участвуют только государственные деньги на самом деле», — заявил Костин.

Он напомнил, что группа ВТБ всегда была «активным сторонником государственно-частного партнерства».

«Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры: аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр в Петербурге — это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали огромные деньги. Привлекали деньги иностранных инвесторов, российских, международных», — напомнил Костин. Однако сейчас банк не видит «ни одного проекта, который государство предлагало бы частным инвесторам на базе государственно-частного партнерства», отметил он. «Это будет большая ошибка, если мы не сумеем возобновить и даже активизировать» ГЧП, добавил Костин.

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд
Бизнес
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

РБК направил запрос представителю «Автодора».

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В ноябре 2019 года ВТБ и госкомпания «Автодор» в присутствии президента Владимира Путина подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства трассы Москва — Казань, которое подразумевало заключение концессионных соглашений. «В соответствии с требованиями Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры нашей основной целью является привлечение в проект внебюджетных инвестиций. В этой связи мы активно работаем над привлечением в проект внебюджетных инвестиций в необходимом объеме, чтобы обеспечить его успешную реализацию в довольно сжатые сроки, определенные правительством», — говорил тогда глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Но в итоге вице-премьер Марат Хуснуллин отказался от модели концессии, и теперь проект будет построен на госсредства.

Глава «Автодора» уточнил стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В конце июля Хуснуллин сообщил, что «Автодор» может разместить облигации на 300 млрд руб., писали «Ведомости». Это решение вице-премьер объяснил тем, что денег в бюджете на строительство инфраструктуры недостаточно. Но выпуск облигаций [вместо привычного рынку механизма концессий (привлечения инвесторов и банковских кредитов) ] — это лишь часть обсуждаемой реформы работы «Автодора», сообщили источники издания. Так, строительные работы госкомпания сможет заказывать с помощью закупок, говорил тогда инвестор инфраструктурных проектов. В итоге так Автодор и поступил с дорогой Москва — Казань, объявив на сайте госзакупок восемь тендеров общей стоимостью 507,3 млрд руб.

РБК направил запрос представителю Хуснуллина.

Строительство скоростной трассы Москва — Казань, протяженность которой составит 794 км, планируется завершить в 2024 году. Петушенко говорил, что вся дорога будет «абсолютно новой»: старые участки реконструироваться не будут. Автомобилисты смогут ехать по трассе со скоростью около 130 км/ч, от Москвы до Казани добраться по ней можно будет за 6,5 часа.

Авторы: Павел Казарновский, Тимофей Дзядко, Мария Кокорева, Виктория Полякова
При участии: Надежда Федорова
Теги: ВСМ Москва — Казань, Андрей Костин
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