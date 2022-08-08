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«Коммерсантъ» узнал о выходе андеррайтеров на рынок ЦФА

«Коммерсантъ»: эмитенты ЦФА обратились к андеррайтерам для размещения своих выпусков
Первыми меморандум о сотрудничестве подписали финтех-компания «Лайтхаус» и Газпромбанк, отмечает газета

На рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) начали выходить андеррайтеры, в частности меморандум о сотрудничестве уже подписали финтех-компания «Лайтхаус» и Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ».

Андеррайтер — специалист или компания, чья деятельность связана с оценкой и принятием на себя рисков.

В «Лайтхаусе» сообщили изданию о планах «разработать и реализовать механизм привлечения финансирования посредством выпуска цифровых финансовых активов». В банке на запрос не ответили.

ЦФА имеет более широкий список доступных моделей денежного требования, чем облигации, а эмитент может определять модели периодического дохода.

В этих условиях роль андеррайтеров, инвестконсультантов, которые ранее получили большой опыт в области разработки финансовых инструментов, возрастает, отметили в «Лайтхаус».

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Экосистема Atomyze, которая первой получила лицензию ЦБ на управление ЦФА, сообщила, что в процессе их выпуска участвуют их собственные специалисты по структурированию.

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Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев заявил «Коммерсанту», что это направление может заинтересовать участников фондового рынка и стать подспорьем для инвестбанков в условиях сжимающегося фондового рынка.

Банк России для защиты инвесторов может допустить к торгам цифровых финансовых активов биржи и центральных контрагентов, добавил глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Тем не менее Казанцев предупредил, что банки не будут оказывать такие услуги бесплатно и что появление дополнительного посредника может снизить рентабельность инвестиционных проектов.

Закон о цифровых финансовых активах вступил в силу в России с января 2021 года. В Госдуме его рассматривали более 2,5 лет, он был принят и подписан президентом Владимиром Путиным летом 2020 года.

Согласно ему, ЦБ ведет реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск ЦФА, а также реестр операторов их обмена. В первый реестр уже включили платформу Atomyze, Сбербанк и «Лайтхаус», второй пока остается пустым.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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