«Коммерсантъ» узнал о выходе андеррайтеров на рынок ЦФА
На рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) начали выходить андеррайтеры, в частности меморандум о сотрудничестве уже подписали финтех-компания «Лайтхаус» и Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ».
Андеррайтер — специалист или компания, чья деятельность связана с оценкой и принятием на себя рисков.
В «Лайтхаусе» сообщили изданию о планах «разработать и реализовать механизм привлечения финансирования посредством выпуска цифровых финансовых активов». В банке на запрос не ответили.
ЦФА имеет более широкий список доступных моделей денежного требования, чем облигации, а эмитент может определять модели периодического дохода.
В этих условиях роль андеррайтеров, инвестконсультантов, которые ранее получили большой опыт в области разработки финансовых инструментов, возрастает, отметили в «Лайтхаус».
Экосистема Atomyze, которая первой получила лицензию ЦБ на управление ЦФА, сообщила, что в процессе их выпуска участвуют их собственные специалисты по структурированию.
Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев заявил «Коммерсанту», что это направление может заинтересовать участников фондового рынка и стать подспорьем для инвестбанков в условиях сжимающегося фондового рынка.
Банк России для защиты инвесторов может допустить к торгам цифровых финансовых активов биржи и центральных контрагентов, добавил глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.
Тем не менее Казанцев предупредил, что банки не будут оказывать такие услуги бесплатно и что появление дополнительного посредника может снизить рентабельность инвестиционных проектов.
Закон о цифровых финансовых активах вступил в силу в России с января 2021 года. В Госдуме его рассматривали более 2,5 лет, он был принят и подписан президентом Владимиром Путиным летом 2020 года.
Согласно ему, ЦБ ведет реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск ЦФА, а также реестр операторов их обмена. В первый реестр уже включили платформу Atomyze, Сбербанк и «Лайтхаус», второй пока остается пустым.