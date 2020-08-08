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Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

Вступившие в силу в июле изменения в законодательство требуют от кредитных организаций публиковать информацию о должниках в Федеральном реестре, но необходимые сведения, как показала практика, у них есть далеко не всегда
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Однако не все кредитные организации могут загружать на него соответствующие данные — об этой проблеме РБК сообщили в Национальном совете финансового рынка (НСФР), самом Федресурсе и подтвердили в нескольких кредитных организациях.

Внесение полных данных о должнике в базу Федресурса — обязательный этап передачи задолженности на взыскание согласно вступившим в июле в силу положениям 377-ФЗ. Для заполнения профиля клиента нужны его полное имя, паспортные данные, место жительства и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В июле примерно половина организаций из тех, что пытались опубликовать сведения о должниках, сообщили об отсутствии у них данных об ИНН заемщиков, сообщил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. «Среди них практически все — или банки, или микрофинансовые организации», — уточнил он.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб., а за пять месяцев 2020 года — еще на 253 млрд руб.

Почему у банков нет нужных данных

  • До начала обслуживания клиента банк обязан идентифицировать его, но ИНН не является обязательным атрибутом для этого, пояснил представитель Сбербанка. Банк не имеет информации об ИНН части клиентов, признал он, но долю таких заемщиков не раскрыл.
  • На такую же проблему указал представитель МТС-банка: «Типовые формы и ранее содержали поле для указания ИНН, но его заполнение не было обязательным».
  • Налоговый идентификатор никогда не был нужен банкам: их, как правило, интересует СНИЛС для получения данных из Пенсионного фонда, отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, в 2019 году до 80% клиентов банков не предоставляли ИНН.

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

  • Практически каждый кредитор может столкнуться с недостатком информации о заемщиках, утверждает заместитель руководителя некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов. «Если человек давно должен банку деньги, очевидно, что он не идет с ним на контакт, и поэтому долг передается коллекторам. По понятной причине банк не может больше получить никаких сведений о должнике от него самого: ни информацию о новом паспорте, ни дополнительную информацию об ИНН», — объяснил он.
  • Проблема некритичная, просто не все участники рынка были к ней готовы, считает начальник департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников: «Банки вынуждены были решать проблемы с технологической поддержкой регуляторных изменений последнего времени (реструктуризация, резервирование), поэтому ресурсы на подобные активности у всех были ограничены».
  • Запрашивать ИНН по паспортам должников можно у Федеральной налоговой службы (ФНС) через системы межведомственного взаимодействия, сообщил РБК представитель ВТБ. Банк так и поступает, поэтому не испытывает сложностей с передачей сведений о должниках в Федресурс.
  • Проблемы с запросом данных у ФНС все же есть, считает Юхнин: «Судя по обращениям тех же организаций, подавляющее количество случаев — это когда должник сменил по каким-либо причинам паспорт (потерял, заменил по сроку действия), а кредитор, что называется, не в курсе». Сервис ФНС не позволяет получить ИНН по старым документам — информация о старых паспортах в ведомстве не хранится, утверждает Наумов. «А получить информацию о новом документе по данным старого паспорта в МВД банк тоже не может, поскольку такого сервиса нет в природе», — уточнил он. НСФР направил письмо в ФНС с просьбой доработать сервисы, но в ведомстве ответили, что доработка существенно увеличит время обработки запроса (оба документа есть у РБК).
  • «ФНС России не отмечает каких-либо сложностей при запросе ИНН через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия. — РБК)», — сообщила пресс-служба ФНС в ответ на запрос РБК.
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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Может ли кредитор передать долг в обход Федресурса

Согласно закону 377-ФЗ кредитор вносит данные об ИНН клиента в базу Федресурса при наличии такого номера. По словам Юхнина, формулировка может толковаться двояко, подразумевая либо наличие у должника ИНН в принципе (поставлен на учет в ФНС), либо наличие у банка данных о номере ИНН налогоплательщика. ЦБ дал участникам рынка разъяснения по этому поводу, и они оказались не в их пользу. Исходя из трактовки регулятора, если у должника в принципе есть ИНН, а у банка такой информации нет, то загрузка данных в базу Федресурса невозможна, сообщил Юхнин. «Если по какой-то причине ИНН будет отсутствовать у должника, мы обратимся в ФНС России для решения выявленной коллизии», — обещал он.

Технически закон не запрещает кредиторам совершать сделки с коллекторами без отражения этого на Федресурсе. Но после передачи данных о должнике у банка есть 30 дней на раскрытие этого факта. Взаимодействие с взыскателями без размещения информации в базе грозит банкам штрафами. Кредитные учреждения, ответившие на запрос РБК, пока не сталкивались с подобными наказаниями.

Насколько большими могут быть штрафы

  • «По закону, если банк не может разместить полную информацию о должнике на Федресурсе, ему грозит штраф до 1 млн руб. за каждого должника», — отмечает представитель Промсвязьбанка.
  • В МТС-банке сочли риском привлечение к ответственности за нарушения требований закона «О взыскании». Для юрлиц это штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб., пояснил представитель кредитной организации. Наказание может применяться по каждой жалобе от разных должников.
  • Банки преувеличивают риски, считает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «За нарушение срока внесения сведений на Федресурс — предупреждение или штраф в размере 5 тыс. руб. (ч. 6 ст. 14.25 КоАП). Если сведения не внесены на Федресурс или представлены недостоверные сведения — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет (ч. 7, ч. 8. ст. 14.25 КоАП)», — перечисляет юрист. По его словам, статья о нарушении прав граждан при взыскании долгов (ст. 14.57 КоАП) здесь вообще неприменима.

Действия кредиторов в сфере взыскания поднадзорны ЦБ, а не Федеральной службе судебных приставов, которая контролирует коллекторов. «Ориентируясь на практику регулятора, предполагаем достаточно жесткую позицию в отношении даже формальных нарушений», — опасается Шорников.

В Банке России не ответили на запрос РБК.

Новые правила раскрытия информации неудобны и взыскателям, подчеркнул Мехтиев: «Если коллекторы после приобретения прав требований решили передать долг в работу третьему лицу, они также должны публиковать данные на Федресурсе. Поэтому такая проблема может быть и у коллекторских агентств, однако в гораздо меньших масштабах».

Какие альтернативы предлагают банкиры

В Сбербанке и банке «Зенит» сообщили, что сейчас дорабатывают свои системы, которые позволят обрабатывать больше информации о должниках. МТС-банк намерен получать ИНН из титульной части кредитных историй заемщиков. В ВТБ и Промсвязьбанке заявили, что не испытывают проблем с наличием данных о клиентах.

Возможное решение проблемы — изменение позиции Банка России, считает Наумов. «ЦБ может дать иную трактовку формулировке «при наличии ИНН». Например, если банк предпринял все возможные способы для получения ИНН, но сделать это не смог, то это будет означать, что кредитор исполнил свои обязанности, а значит, в базу Федресурса можно внести данные о клиенте без ИНН», — пояснил он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, долги, коллекторы
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