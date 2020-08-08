Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

Вступившие в силу в июле изменения в законодательство требуют от кредитных организаций публиковать информацию о должниках в Федеральном реестре, но необходимые сведения, как показала практика, у них есть далеко не всегда

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С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Однако не все кредитные организации могут загружать на него соответствующие данные — об этой проблеме РБК сообщили в Национальном совете финансового рынка (НСФР), самом Федресурсе и подтвердили в нескольких кредитных организациях.

Внесение полных данных о должнике в базу Федресурса — обязательный этап передачи задолженности на взыскание согласно вступившим в июле в силу положениям 377-ФЗ. Для заполнения профиля клиента нужны его полное имя, паспортные данные, место жительства и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В июле примерно половина организаций из тех, что пытались опубликовать сведения о должниках, сообщили об отсутствии у них данных об ИНН заемщиков, сообщил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. «Среди них практически все — или банки, или микрофинансовые организации», — уточнил он.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб., а за пять месяцев 2020 года — еще на 253 млрд руб.

Почему у банков нет нужных данных