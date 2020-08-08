Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

- Практически каждый кредитор может столкнуться с недостатком информации о заемщиках, утверждает заместитель руководителя некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов. «Если человек давно должен банку деньги, очевидно, что он не идет с ним на контакт, и поэтому долг передается коллекторам. По понятной причине банк не может больше получить никаких сведений о должнике от него самого: ни информацию о новом паспорте, ни дополнительную информацию об ИНН», — объяснил он.
- Проблема некритичная, просто не все участники рынка были к ней готовы, считает начальник департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников: «Банки вынуждены были решать проблемы с технологической поддержкой регуляторных изменений последнего времени (реструктуризация, резервирование), поэтому ресурсы на подобные активности у всех были ограничены».
- Запрашивать ИНН по паспортам должников можно у Федеральной налоговой службы (ФНС) через системы межведомственного взаимодействия, сообщил РБК представитель ВТБ. Банк так и поступает, поэтому не испытывает сложностей с передачей сведений о должниках в Федресурс.
- Проблемы с запросом данных у ФНС все же есть, считает Юхнин: «Судя по обращениям тех же организаций, подавляющее количество случаев — это когда должник сменил по каким-либо причинам паспорт (потерял, заменил по сроку действия), а кредитор, что называется, не в курсе». Сервис ФНС не позволяет получить ИНН по старым документам — информация о старых паспортах в ведомстве не хранится, утверждает Наумов. «А получить информацию о новом документе по данным старого паспорта в МВД банк тоже не может, поскольку такого сервиса нет в природе», — уточнил он. НСФР направил письмо в ФНС с просьбой доработать сервисы, но в ведомстве ответили, что доработка существенно увеличит время обработки запроса (оба документа есть у РБК).
- «ФНС России не отмечает каких-либо сложностей при запросе ИНН через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия. — РБК)», — сообщила пресс-служба ФНС в ответ на запрос РБК.
Может ли кредитор передать долг в обход Федресурса
Согласно закону 377-ФЗ кредитор вносит данные об ИНН клиента в базу Федресурса при наличии такого номера. По словам Юхнина, формулировка может толковаться двояко, подразумевая либо наличие у должника ИНН в принципе (поставлен на учет в ФНС), либо наличие у банка данных о номере ИНН налогоплательщика. ЦБ дал участникам рынка разъяснения по этому поводу, и они оказались не в их пользу. Исходя из трактовки регулятора, если у должника в принципе есть ИНН, а у банка такой информации нет, то загрузка данных в базу Федресурса невозможна, сообщил Юхнин. «Если по какой-то причине ИНН будет отсутствовать у должника, мы обратимся в ФНС России для решения выявленной коллизии», — обещал он.
Технически закон не запрещает кредиторам совершать сделки с коллекторами без отражения этого на Федресурсе. Но после передачи данных о должнике у банка есть 30 дней на раскрытие этого факта. Взаимодействие с взыскателями без размещения информации в базе грозит банкам штрафами. Кредитные учреждения, ответившие на запрос РБК, пока не сталкивались с подобными наказаниями.
Насколько большими могут быть штрафы
- «По закону, если банк не может разместить полную информацию о должнике на Федресурсе, ему грозит штраф до 1 млн руб. за каждого должника», — отмечает представитель Промсвязьбанка.
- В МТС-банке сочли риском привлечение к ответственности за нарушения требований закона «О взыскании». Для юрлиц это штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб., пояснил представитель кредитной организации. Наказание может применяться по каждой жалобе от разных должников.
- Банки преувеличивают риски, считает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «За нарушение срока внесения сведений на Федресурс — предупреждение или штраф в размере 5 тыс. руб. (ч. 6 ст. 14.25 КоАП). Если сведения не внесены на Федресурс или представлены недостоверные сведения — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет (ч. 7, ч. 8. ст. 14.25 КоАП)», — перечисляет юрист. По его словам, статья о нарушении прав граждан при взыскании долгов (ст. 14.57 КоАП) здесь вообще неприменима.
Действия кредиторов в сфере взыскания поднадзорны ЦБ, а не Федеральной службе судебных приставов, которая контролирует коллекторов. «Ориентируясь на практику регулятора, предполагаем достаточно жесткую позицию в отношении даже формальных нарушений», — опасается Шорников.
В Банке России не ответили на запрос РБК.
Новые правила раскрытия информации неудобны и взыскателям, подчеркнул Мехтиев: «Если коллекторы после приобретения прав требований решили передать долг в работу третьему лицу, они также должны публиковать данные на Федресурсе. Поэтому такая проблема может быть и у коллекторских агентств, однако в гораздо меньших масштабах».
Какие альтернативы предлагают банкиры
В Сбербанке и банке «Зенит» сообщили, что сейчас дорабатывают свои системы, которые позволят обрабатывать больше информации о должниках. МТС-банк намерен получать ИНН из титульной части кредитных историй заемщиков. В ВТБ и Промсвязьбанке заявили, что не испытывают проблем с наличием данных о клиентах.
Возможное решение проблемы — изменение позиции Банка России, считает Наумов. «ЦБ может дать иную трактовку формулировке «при наличии ИНН». Например, если банк предпринял все возможные способы для получения ИНН, но сделать это не смог, то это будет означать, что кредитор исполнил свои обязанности, а значит, в базу Федресурса можно внести данные о клиенте без ИНН», — пояснил он.