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Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

Россияне почти до нуля сократили расходы на ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, оценили аналитики Сбербанка. При таких уровнях потребления в апреле ВВП недосчитается почти 1 трлн руб.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК. Самое большое падение по сравнению с аналогичной неделей 2019 года произошло в категории ювелирных изделий — на 97%, траты в турагентствах упали на 96,9%, в Duty Free — на 96,7%. Расходы на салоны красоты, массаж и SPA сократились на 94,8%, на одежду, обувь и аксессуары — на 94,2%.

Расходы на авиабилеты рухнули на 92,6%, на отели — на 85,3%, на развлечения — на 85,2%, на кафе, бары и рестораны — на 75,6%. Россияне также стали значительно реже покупать бытовую технику и электронику (–58,2%).

«Уже несколько недель подряд в сегментах «Авиабилеты», «Турагентства», «Отели» фиксируются лишь минимальные продажи. В начале месяца к ним прибавились «Спорт», «Салоны красоты», «Развлечения», — говорится в исследовании.

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Всего клиенты Сбербанка за неделю самоизоляции сократили свои расходы по картам на 22,9% по сравнению с предшествующей неделей и на 23,3% в сравнении с аналогичной неделей прошлого года. При этом из 38 категорий товаров рост показывают только четыре: винные магазины (+31%), цифровые товары (+17,4%), лекарства и медицинские товары (+15,5%), продуктовые магазины (+9,2%). Всплеск расходов на алкоголь отмечается вторую неделю подряд «без характерной внутринедельной сезонности».

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«В случае, если текущие уровни потребления сохранятся до конца месяца, это подразумевает прямой вычет из ВВП в размере порядка 900–950 млрд руб. (0,9% от годового объема), а возможно, и более», — предупреждают аналитики лаборатории «СберДанные». По мнению авторов исследования, спрос будет более или менее устойчивым только в сегменте продуктов. Динамику потребительских расходов в остальных категориях они характеризуют как «отвесное падение».

В других крупных банках транзакционная активность их клиентов за карантинную неделю упала примерно на треть, писал РБК. Россияне сокращают траты в общественных местах и все больше покупок совершают онлайн.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк РФ, платежи
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