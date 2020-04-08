Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

Россияне почти до нуля сократили расходы на ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, оценили аналитики Сбербанка. При таких уровнях потребления в апреле ВВП недосчитается почти 1 трлн руб.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК. Самое большое падение по сравнению с аналогичной неделей 2019 года произошло в категории ювелирных изделий — на 97%, траты в турагентствах упали на 96,9%, в Duty Free — на 96,7%. Расходы на салоны красоты, массаж и SPA сократились на 94,8%, на одежду, обувь и аксессуары — на 94,2%.

Расходы на авиабилеты рухнули на 92,6%, на отели — на 85,3%, на развлечения — на 85,2%, на кафе, бары и рестораны — на 75,6%. Россияне также стали значительно реже покупать бытовую технику и электронику (–58,2%).

«Уже несколько недель подряд в сегментах «Авиабилеты», «Турагентства», «Отели» фиксируются лишь минимальные продажи. В начале месяца к ним прибавились «Спорт», «Салоны красоты», «Развлечения», — говорится в исследовании.

Всего клиенты Сбербанка за неделю самоизоляции сократили свои расходы по картам на 22,9% по сравнению с предшествующей неделей и на 23,3% в сравнении с аналогичной неделей прошлого года. При этом из 38 категорий товаров рост показывают только четыре: винные магазины (+31%), цифровые товары (+17,4%), лекарства и медицинские товары (+15,5%), продуктовые магазины (+9,2%). Всплеск расходов на алкоголь отмечается вторую неделю подряд «без характерной внутринедельной сезонности».