Госдума вернется к обсуждению страхования средств граждан на инвестсчетах

Власти могут вернуться к обсуждению вопроса о страховании денежных средств и ценных бумаг, размещенных на ИИС, рассказал глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Запрос на такое регулирование возник у правительства

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Госдума к осенней сессии может подготовить новую редакцию законопроекта о страховании средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), рассказал на пресс-конференции председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает корреспондент РБК. Ранее группа депутатов во главе с Аксаковым уже предлагала подобный законопроект. Но в июне, после шести лет обсуждения, Госдума его отклонила.

«Я был одним из инициаторов этой нормы, к сожалению, не находил поддержку, прежде всего в правительстве. Но самое интересное, что сейчас пошли сигналы оттуда как раз, что надо бы этот вопрос отрегулировать законодательно. Так что вполне возможно, что осенью мы запустим новую редакцию соответствующего законопроекта», — сказал Аксаков, отвечая на вопрос РБК.

РБК направил запрос в Минфин.

Обсуждение вопроса страхования средств инвесторов началось еще в 2017 году. В первой редакции соответствующего законопроекта предлагалось страховать денежные средства и ценные бумаги граждан, размещенные на ИИС. При этом уточнялось, что под страхование будут подпадать только ценные бумаги и производные финансовые инструменты, допущенные к торгам в России и доступные для неквалифицированных инвесторов. Страховым случаем авторы инициативы предлагали признавать аннулирование лицензии брокера, у которого размещен ИИС. На рыночные риски (например, падение котировок) распространение страховки не предусматривалось. Возложить функции страховщика при этом предлагалось на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Банк России на первом этапе поддержал инициативу создания системы страхования денежных средств и ценных бумаг, размещенных на ИИС. Но выступил против назначения страховщиком АСВ.

Система ИИС действует в России с 2015 года. Сейчас инвесторам доступны два вида таких счетов — типа «А» (первый тип) и типа «Б» (второй тип). ИИС предусматривает различные налоговые льготы для инвесторов. По ИИС-1 можно вернуть из уплаченного НДФЛ до 13–15% суммы, внесенной на счет за календарный год. Налоговую базу максимально можно сократить на 400 тыс. руб., то есть фактически за год по ИИС-1 можно вернуть не более 52 тыс. руб. (или 60 тыс. руб. при НДФЛ 15%). При ИИС-2 от уплаты НДФЛ освобождаются доходы от сделок на бирже (за исключением дивидендов). Сумма льготы в этом случае не ограничена. Но за год инвестор может внести на ИИС обоих типов не более 1 млн руб. Срок действия и ИИС-1, и ИИС-2 — не меньше трех лет. Сейчас Минфин работает над созданием нового типа — ИИС-3. Он будет долгосрочным (пять-десять лет) и предусматривает комбинацию налоговых льгот, которые действуют сейчас на ИИС-1 и ИИС-2

Как уже рассматривалась инициатива

Предметное рассмотрение законопроекта о страховании средств на инвестсчетах в Госдуме состоялось только в марте. В принятой в первом чтении версии документа предлагалось страховать денежные средства, ценные бумаги российских эмитентов и паи, размещенные на ИИС, открытом у брокера. Также в документе предлагалось создать новую структуру — Фонд страхования инвестиций, который выступал бы страховщиком.

Наполнять Фонд планировалось за счет средств брокеров — участников системы страхования инвестиций. Страховать предлагалось только случаи отзыва лицензии у брокера (например, ввиду его банкротства или нарушения действующего регулирования). В качестве лимита возможных страховых выплат в документе указывалась сумма в 1,4 млн руб. — столько же сейчас выплачивает АСВ по вкладам при отзыве лицензии у банка.

Но спустя месяц после принятия законопроекта о страховании активов на ИИС в первом чтении Госдума отклонила документ. «В ходе работы над законопроектом выработать единую согласованную позицию по вышеуказанным вопросам, а также устранению основных замечаний, полученных комитетом к тексту законопроекта, не удалось. Учитывая срок работы над законопроектом и отсутствие согласованной позиции по основным положениям законопроекта, комитет полагает, что принятие рассматриваемого законопроекта нецелесообразно», — отмечалось в отзыве на законопроект.