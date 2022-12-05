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Финансы ,  
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АСВ расплатилось с ЦБ по долгу за расчистку банковского сектора

Агентство по страхованию вкладов досрочно погасило кредит перед Банком России на ₽880 млрд
АСВ досрочно внесло последний транш по кредиту, который выдавался ему в 2015 году для завершения расчистки банковского сектора. С учетом процентов агентство заплатило ЦБ 880,4 млрд руб.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) полностью погасило задолженность по кредиту перед Банком России, который возник из-за активной расчистки банковского сектора. Как сообщила госкорпорация, 2 декабря она перечислила ЦБ последний транш на 24,01 млрд руб., закрыв долг досрочно. Всего с учетом процентов АСВ выплатило регулятору 880,4 млрд руб., из которых только 38,4 млрд руб. приходилось на проценты.

«Завершение выплат по кредиту Банка России — знаковое событие. С этого момента начинается профицитное формирование фонда обязательного страхования вкладов», — говорится в сообщении агентства.

Как АСВ оказалось в должниках у ЦБ

Фонд страхования вкладов в России в основном формируется за счет регулярных взносов кредитных организаций. Кроме того, в него поступают деньги из конкурсной массы банков, которые проходят процедуру ликвидации после отзыва лицензий. По данным АСВ, максимальный объем средств в фонде был накоплен в конце 2013 года — около 230 млрд руб.

В июне 2013 года Эльвира Набиуллина стала председателем ЦБ, сменив на посту Сергея Игнатьева. Почти сразу после этого регулятор начал активно заниматься расчисткой банковского сектора: если на середину 2013-го в России насчитывалось 894 кредитные организации, то по состоянию на 5 декабря 2022 года их число сократилось до 362. Пик отзывов лицензий пришелся на 2015–2016 годы (87 и 93 соответственно).

АСВ расплатилось с ЦБ по долгу за расчистку банковского сектора

В этих условиях рос дисбаланс фонда страхования вкладов: агентство должно было выплачивать больше страховых возмещений вкладчикам, регулярные отчисления от банков уменьшались из-за сокращения числа игроков, а денег от ликвидации банков еще поступало недостаточно. В итоге в июне 2015 года АСВ запросило кредит у ЦБ для «пополнения почти опустевшего фонда». В августе 2015-го регулятор открыл агентству кредитную линию на 600 млрд руб. на пять лет, но ее оказалось недостаточно: в 2017 году АСВ попросило ЦБ расширить линию до 1,03 трлн руб. и продлить срок возврата кредита до 2025 года. Погашать задолженность агентство начало только в конце 2017-го.

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«Досрочное исполнение обязательств стало возможным благодаря интенсификации ликвидационных процедур, которая ускорила пополнение конкурсной массы ликвидируемых банков», — сообщили в АСВ.

Как следует из статистики агентства, оно уже завершило ликвидацию 419 банков, а сейчас как конкурсный управляющий осуществляет ликвидацию 321 кредитной организации. На 2 декабря объем требований кредиторов к этим банкам составлял 3,18 трлн руб. При этом по итогам 2021 года АСВ удалось удовлетворить требования всего на 127,6 млрд руб.

Еще в 2019 году АСВ объявило, что будет постепенно отказываться от услуг сторонних юрфирм, чтобы сэкономить на судебных расходах и повысить объем поступлений в конкурсную массу после банкротства банков. Это намерение было прописано в стратегии агентства, причем в ней указывалось, что перспективы выполнения обязательств «лопнувших» банков невысоки: реальная стоимость их активов в 7,7 раза уступала балансовой, поскольку многие активы были техническими и использовались в различных незаконных схемах.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банк России Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Банки ликвидация Отзыв лицензии
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