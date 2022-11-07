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Bloomberg узнал о просьбе властей США к банкам продолжить работу в России

Bloomberg узнал о просьбе властей США к JPMorgan и Citigroup поддерживать связи с Россией
Минфин и Госдеп США негласно призывают банки продолжать оказание базовых услуг «Газпрому», «ФосАгро» и «Уралкалию». В министерстве напоминают, что санкции против России не затрагивают гумпомощь, поставки продовольствия и удобрений
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Министерство финансов США и Госдепартамент негласно призвали крупные американские банки, такие как Citigroup и JPMorgan, продолжать поддерживать связи с некоторыми российскими предприятиями, несмотря на санкции из-за боевых действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, речь идет о базовых услугах, таких как расчеты в долларах США, платежные переводы и торговое финансирование. Чиновники просят предоставлять их «определенным стратегическим предприятиям» — «ФосАгро», «Газпрому» и «Уралкалию».

Представители Citigroup и JPMorgan не ответили на запрос Bloomberg. Представитель Минфина сообщил, что ведомство выпустило пояснение для банковской отрасли о том, что ограничительные меры не затрагивают сферы, касающиеся гуманитарной помощи и сельского хозяйства.

Американские банки с осторожностью относятся к сделкам с российскими компаниями, даже с теми, которые не попали под санкции. Из-за этого администрация США пытается убедить их продолжать сотрудничество «в рамках их усилий по предотвращению массового голода на планете», пишет Bloomberg. «Продовольственная безопасность в мире в решающей степени зависит от этих транзакций. Мы продолжаем разъяснять, а также заверять банки и других лиц, участвующих в торговле сельскохозяйственной продукцией, в том, что режим санкций на них не распространяется», — цитирует агентство начальника управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О'Брайена.

В июле Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая разрешает проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

При этом некоторые члены конгресса США настаивают на более жестких ограничениях в отношении российских компаний. Bloomberg напоминает, что в сентябре в конгрессе прошли слушания, на которых демократ Брэд Шерман заявил, что JPMorgan и Citigroup воспользовались «лазейкой» в санкциях, чтобы продолжать вести бизнес в России. Глава JPMorgan Джейми Даймон в ответ заявил, что банк «следует инструкциям американского правительства».

Как отмечают опрошенные агентством юристы, «конгресс должен понять, что правительство США не вводило всеобъемлющего эмбарго в отношении России». Министерство финансов продолжит информировать банки «о допустимых транзакциях, особенно в гуманитарной сфере», считают они.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минфин США Госдепартамент США Citigroup JPMorgan Chase & Co Банки «ФосАгро» «Уралкалий» Газпром
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