Сбербанк потребовал взыскать с Glencore €117 млн

Банк подал иск к британской «дочке» Glencore из-за задолженности по поставкам нефти на границу Украины с Венгрией и Словакией в марте

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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка против британской компании Glencore Energy UK Ltd, с которой банк требует взыскать около €117 млн. Согласно карточке дела в базе документов арбитражных судов, иск был подан 31 октября, а общая сумма исковых требований составляет более 7,08 млрд руб.

В определении суда, на которое первым обратил внимание портал РАПСИ, говорится, что речь идет о взыскании с одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров задолженности по договорам о поставке нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии, а также Украины и Словакии в марте 2022 года (€57,125 млн и €57,63 млн соответственно), а также неустойки общим размером более €2,2 млн.

Предварительное судебное заседание назначено на 6 декабря.

Головная компания Glencore International AG зарегистрирована в Швейцарии, а ответчик по иску Сбербанка, ее дочернее предприятие — в Лондоне.

«Банк подтверждает подачу иска. Это вынужденная мера, так как неоднократно предпринимавшиеся банком попытки урегулировать ситуацию во внесудебном порядке оказались безрезультатны», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

В начале ноября британское управление по борьбе с мошенничествами обвинило британскую «дочку» Glencore в том, что она выплатила или не смогла предотвратить выплату взяток должностным лицам в пяти африканских странах для обеспечения доступа к ценным сортам нефти и высокой скорости доставки. Компания признала вину по семи пунктам, а также согласилась выплатить $320 млн для урегулирования претензий ведомства.

С начала военной операции на Украине 24 февраля страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе российского энергосектора. В рамках ограничений с 5 декабря начнет действовать нефтяное эмбарго ЕС на морские перевозки нефти из России. Восьмой пакет санкций включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).