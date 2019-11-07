Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании

Стоимость обычных акций подросла на 4% (до 63 руб. за штуку), а привилегированных — на 2% (91 руб.) на фоне решения ВТБ выкупить долг «Мечела» в 50 млрд руб. перед Сбербанком. На закрытие акции торговались на уровне 60,5 и 89 руб.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб.

Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций «Мечела» более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку. По информации Московской биржи, на момент закрытия прошлых торгов стоимость обычных акций «Мечела» составляла 60,5 руб., а цена привилегированных — 88,8 руб.

Накануне, как сообщали источники РБК, ВТБ стал основным кредитором компании, выкупив ее долг перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Общий долг «Мечела» к концу июня этого года составлял 411 млрд руб., из этой суммы на трех крупнейших кредиторов компании — ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк — приходилось свыше 80%.

С учетом сделки долг «Мечела» перед ВТБ теперь составляет примерно 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы. Газпромбанку компания должна 142,6 млрд руб. По словам источника РБК, состоявшаяся сделка — часть схемы по обмену долгами между ВТБ и Сбербанком. Последний возьмет на себя задолженность «Евроцемент груп» перед ВТБ.