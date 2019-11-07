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Бизнес ,  
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Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Стоимость обычных акций подросла на 4% (до 63 руб. за штуку), а привилегированных — на 2% (91 руб.) на фоне решения ВТБ выкупить долг «Мечела» в 50 млрд руб. перед Сбербанком. На закрытие акции торговались на уровне 60,5 и 89 руб.
Мечел MTLR ₽62,99 +4,12% Купить
Мечел MTLRP ₽90,9 +2,36% Купить
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб.

Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций «Мечела» более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку. По информации Московской биржи, на момент закрытия прошлых торгов стоимость обычных акций «Мечела» составляла 60,5 руб., а цена привилегированных — 88,8 руб.

Бизнес
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Накануне, как сообщали источники РБК, ВТБ стал основным кредитором компании, выкупив ее долг перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Общий долг «Мечела» к концу июня этого года составлял 411 млрд руб., из этой суммы на трех крупнейших кредиторов компании — ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк — приходилось свыше 80%.

С учетом сделки долг «Мечела» перед ВТБ теперь составляет примерно 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы. Газпромбанку компания должна 142,6 млрд руб. По словам источника РБК, состоявшаяся сделка — часть схемы по обмену долгами между ВТБ и Сбербанком. Последний возьмет на себя задолженность «Евроцемент груп» перед ВТБ.

Долги у «Мечела» появились с 2014 года из-за затрат на строительство инфраструктуры для Эльгинского угольного месторождения, а также нескольких неудачных приобретений. Кредиторы подавали на компанию в суд и собирались ее обанкротить. Однако в 2015 году ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долги «Мечела», но Сбербанк настаивал на получении контроля над компанией. Планировалось, что долг основным кредиторам «Мечел» выплатит в 2020 году, но в июне компания предложила банкам перенести начало выплат на 2024–2026 годы.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Мечел, ВТБ, Акции
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