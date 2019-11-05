Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в ходе открытия торгов обновил исторический максимум, превысив отметку в 2950 пунктов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 11:50 индекс биржи составил 2952,15. Индекс РТС по состоянию на 10:36 мск вырос на 1,06% и составил 1470,68 пункта.

Предыдущий исторический максимум индекс Мосбиржи обновил 30 октября, составив 2905 пунктов, что на 23 пункта, или 0,64%, выше, чем при открытии торгов. Тогда рост показали акции «Газпрома» (+2,58%), Сбербанка (+0,72%), ЛУКОЙЛа (+0,74), ВТБ (+1,42).

