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Reuters сообщил о рекордном падении валютных резервов Китая за 1,5 года
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Reuters сообщил о рекордном падении валютных резервов Китая за 1,5 года
Финансы, 07 ноя, 22:43
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Reuters сообщил о рекордном падении валютных резервов Китая за 1,5 года
Снижение золотовалютных резервов КНР оказалось большим, чем предполагали аналитики. Эксперты связывают происходящее со снижением курса юаня
Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

На фоне торгового конфликта с США китайские валютные резервы в октябре снизились до 18-месячного минимума, сообщает со ссылкой на данные китайского Центробанка Reuters. Запасы, согласно материалам регулятора, упали на $33,93 млрд, до $3,053 трлн.

Подобное падение, как замечает агентство, стало самым большим за месяц с декабря 2016 года (предыдущий максимум был установлен в сентябре, тогда за один месяц запасы сократились на $22,69 млрд). Опрошенные Reuters эксперты ранее, как напоминает агентство, прогнозировали сокращение китайских валютных резервов в октябре только на $27 млрд, до $3,06 трлн.

Случившееся китайский валютный регулятор отнес к корректировке цен на глобальные активы, а также «последствиям оценки валюты», вызванным ростом индекса доллара на 2,1%.

Теперь чистые продажи иностранной валюты коммерческими банками Китая в октябре, вероятно, составят порядка $3 млрд, цитирует Reuters заявление Государственного управления валютного контроля КНР. Эта сумма, как заметили представители регулятора, составит 80% от аналогичного показателя в сентябре.

В конце октября, как напоминает агентство, китайский юань приблизился к психологическому уровню — 7 юаней за доллар. В последний раз подобные показатели наблюдались во время мирового финансового кризиса. Теперь Китай, как рассказали источники Reuters, скорее всего, будет использовать свои обширные резервы, чтобы остановить резкое падение валюты. В противном случае, как заметили собеседники агентства, это может привести к серьезному оттоку капитала.

По мнению опрошенных агентством экспертов, власти Китая не будут пытаться полностью остановить снижение курса национальной валюты, и к концу года она пересечет отметку в 7 юаней за доллар. Предполагается, что это будет сопровождаться дальнейшим сокращением золотовалютных резервов.

Экономисты ING считают, что многое будет зависеть от результатов встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине. Если им не удастся достичь соглашения и приблизить завершение торговой войны, курс юаня к концу 2019 года может опуститься до отметки 7,3.

Авторы: Евгения Маляренко, Артем Филипенок.
Теги: Китай , Валюта
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