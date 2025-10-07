Банки сократили выдачи кредитов россиянам, несмотря на снижение ставок

В сентябре население получило кредиты на 946,8 млрд руб., оценили аналитики Frank RG. Оживление кредитования, возникшее летом на фоне снижения ставки ЦБ, прекратилось

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В сентябре 2025 года российские банки одобрили физическим лицам 2,3 млн кредитов на 946,8 млрд руб., подсчитали в консалтинговой компании Frank RG (данные есть у РБК). По сравнению с августом количество заключенных договоров сократилось на 4,2%, а объем выдач — на 0,01%. В сегменте кредитов наличными ощущается более заметный спад: продажи упали на 6% в количественном (1,74 млн договоров) и на 10% в денежном выражении (до 324,2 млрд руб.).

Число новых ипотечных договоров в сентябре снизилось на 1%, а сумма предоставленных кредитов на жилье хотя и выросла на 3% (399,2 млрд руб.), но в основном за счет увеличения среднего чека (до 4,98 млн руб.). Оживление показало только автокредитование — по сравнению с августом выдачи подскочили на 10,8% в количественном и на 15% в денежном выражении, приблизившись к 200 млрд руб.

Сентябрь стал самым слабым месяцем по кредитной активности банков с начала лета. С июня по мере снижения ключевой ставки выдачи розничных ссуд увеличивались на 8–17,5% ежемесячно. В августе они достигли максимума с сентября прошлого года — момента, когда в России начался кредитный спад в рознице. На фоне смягчения денежно-кредитной политики банки снижали ставки и по кредитам. По данным «Дом.РФ», ставки по рыночной ипотеке к 3 октября упали более чем на 6 п.п., до 21,2% годовых. Индекс потребительских кредитов с июня по октябрь скорректировался всего на 0,1 п.п., до 31,25%, следует из статистики сервиса «Финуслуги» Московской биржи.