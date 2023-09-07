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Эксперты допустили банковскую прибыль свыше рекордных ₽2,6 трлн

АКРА: прибыль банков в 2023 году может установить рекорд, превысив ₽2,6 трлн
Чистая прибыль российских банков в 2023 году может составить рекордные 2,6 трлн руб., считают в АКРА. Исторический максимум может быть обновлен, несмотря на резкий рост ключевой ставки
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Чистая прибыль банковского сектора может составить 2,6 трлн руб. и более в 2023 году, пишут в обзоре эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это максимальное значение в истории, прошлый рекорд был в 2021 году (2,37 трлн руб.).

«По мнению АКРА, вероятность нового рекорда прибыли в 2023 году является очень высокой. Даже при нейтральном результате операций на валютном рынке сохранение способности кредитных организаций к получению процентного и комиссионного дохода в объеме, сопоставимом с показателем первого полугодия текущего года, позволит сектору показать прибыль свыше 2,6 трлн руб. по итогам 2023 года», — пишут авторы обзора. В январе—июле чистая прибыль банков уже достигла 2 трлн руб.

Это не первый прогноз рекордной банковской прибыли в 2023 году, хотя раньше оценки были немного скромнее. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), например, ожидало результат на уровне 2,4–2,6 трлн руб. Прибыль, очевидно, превысит 2 трлн руб., отмечал глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов, а в среду, 6 сентября, ЦБ в обзоре сообщил, что она наверняка превысит и отметку в 2,4 трлн руб.

Значительный вклад в формирование прибыли внесли доходы от операций с валютой, но создание резервов под кредитные убытки оказывает на нее негативное влияние, отмечают в АКРА.

«Доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии 2023 года составил почти 800 млрд руб., тогда как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 трлн руб. При этом в текущем году банки получали прибыль от таких операций как в первом, так и во втором кварталах. АКРА отмечает, что в результате опережающей девалютизации обязательств по сравнению с активами в 2022 году в отрасли увеличился разрыв между активами и обязательствами в иностранной валюте, что поддерживает сохранение длинной валютной позиции», — говорится в обзоре.

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Из-за этого падение курса рубля по отношению к доллару способствует получению банками бухгалтерской прибыли, однако может привести к ухудшению качества активов. Прибыль из-за переоценки активов не сопровождается притоком денег в момент ее отражения в отчетности, напоминают в АКРА: с одной стороны, это ведет к завышению объема собственных средств, а с другой — требует расходования наличных в случае дивидендных выплат.

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Банки прибыль АКРА НКР

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

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прямо на сайте РБК

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и обзоры рынка недвижимости
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