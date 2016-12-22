Средняя доходность российского госдолга достигла максимума за два года

Стоимость российского госдолга вернулась на уровень двухлетней давности. Средняя доходность ОФЗ 7 сентября достигла 9% впервые с июня 2016 года. Нерезиденты распродают бумаги из-за угрозы санкций, давление оказывает и риторика ЦБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Индекс государственных облигаций RGBI — основной индикатор рынка российского госдолга — по итогам торгов 7 сентября впервые за два года показал доходность 9%, упав до 131,11 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи. Предыдущий раз средняя доходность гособлигаций превышала 9% в июне 2016 года, когда ключевая ставка ЦБ составляла 10,5% (сейчас 7,25%) и инвесторы закладывались на ее дальнейшее снижение.

Доходность долгосрочных госбумаг уже несколько дней как перевалила за 9% — по облигациям с погашением в 2028 году она достигала 9,17%, с погашением в 2033 году — 9,23%. Пятилетние ОФЗ торгуются ниже — 8,85%, трехлетние — 8,52%.

В последнюю неделю рынок российского госдолга вместе с валютным рынком оказались в состоянии свободного падения — с 3 сентября доходность индекса RGBI выросла на 0,49 п.п. (с 8,51%), доллар, в начале недели стоивший на минимуме 67,64 руб., по состоянию на 19:45 мск в пятницу торговался уже по 69,81 руб., а евро укрепился с 78,37 до 80,68 руб.

Падение российских ОФЗ может продолжиться, говорит старший аналитик «Атона» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. Основными причинами для выхода иностранных игроков из российского госдолга аналитик назвал санкционные риски и изменившиеся ожидания по поводу денежно-кредитной политики ЦБ (сейчас рынок ждет либо очень длительную паузу в снижении ставки, либо и вовсе разворота политики). Изменить ситуацию может заседание ЦБ (запланировано на 14 сентября): возможно, если риторика ЦБ окажется мягче, чем ожидают инвесторы, это подогреет их интерес к ОФЗ, рассуждает Яковлев. Другой возможный фактор поддержки — новости о санкциях: на следующей неделе состоится очередное обсуждение в банковском комитете сената США, и если риторика в Вашингтоне смягчится, это может повлиять на настроения на рынке.

Волатильность на рынке ОФЗ помешала Минфину разместить ОФЗ с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд руб. 6 сентября глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов высказался, что финансовое ведомство не собирается занимать «на любых условиях». Он отметил, что те доходности гособлигаций, которые требует рынок сегодня, «малоинтересны и даже неприемлемы» для госзаимствований. По словам Силуанова, если напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками продолжится до конца года, «а судя по всему, именно так и будет, — уточнил первый вице-премьер, — то Минфин «вряд ли будет планировать размещение оставшейся части внешних заимствований». По плану в третьем квартале Минфин должен разместить ОФЗ на 450 млрд руб. Выступавший на ту же тему в тот же день глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что запас ликвидности позволяет государству «спокойно год не занимать в принципе».

В случае же экстремального стресса на рынке госдолга, «когда уровень предложения и спроса облигаций будет очень сильно дисбалансирован», Минфин рассмотрит возможность выкупа ОФЗ на вторичном рынке, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.