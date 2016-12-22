Орешкин объяснил рост волатильности на рынке госдолга

По словам главы Минэкономразвития, стресс на рынке госдолга вызван изменением структуры спроса на российские гособлигации. Накануне Минфину пришлось признать аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. несостоявшимся

Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что повышенная волатильность, с которой столкнулся рынок госдолга в последнее время, связана с изменением структуры спроса на российские государственные облигации.

«Очень важно понимать, что за последние 6-12 месяцев у нас рынок государственных облигаций кардинально изменился с точки зрения структуры спроса. Если год назад иностранные инвесторы выкупали значительный объем нормы размещений, то сейчас все новые размещения плюс то сокращение позиций, которое идет иностранными инвесторами, активно выкупают российские банки», — сказал министр на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

По словам Орешкина, изменение структуры спроса - это «немножко стрессовая ситуация для рынков». «Поэтому мы видим и рост доходностей. И поэтому, конечно, министерство финансов действует здесь аккуратно», — объяснил Орешкин. Министр подчеркнул, что тот запас ликвидности который есть у государства, «спокойно может позволить России год не заимствовать в принципе».

За день до этого, 5 сентября, Минфину пришлось признать несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд руб. В качестве причины ведомство указало «резко возросшую волатильность на финансовом рынке».

Замминистра финансов Владимир Колычев, также выступавший на Московском финансовом форуме, заверил, что Минфин «довольно комфортно себя чувствует с точки зрения гибкости в программе заимствований». По его словам, у Минфина «нет острой необходимости давить на первичном рынке», если ведомство будет видеть «моменты стресса, когда структура спроса на наши облигации должна приспособиться к новым условиям». В случае если будет наблюдаться «какой-то экстремальный стресс, когда уровень предложений и спроса облигаций будет очень сильно дисбалансирован», то Минфин рассмотрит операции и на вторичном рынке.

По плану, в третьем квартале Минфин должен разместить ОФЗ на 450 млрд руб. по номинальной стоимости. Из них 160 млрд руб. облигаций со сроком погашения до пяти лет, 180 млрд руб. — облигаций со сроком погашения от пяти до десяти лет, 110 млрд руб. — облигаций с погашением свыше десяти лет. Однако в последнее время у Минфина возникают проблемы с размещением госдолга из-за волатильности на рынке. В конце августа Минфин отказался от проведения аукциона (до этого к таким мерам министерство прибегало только в апреле, спустя несколько дней после объявления о введении новых санкций США в отношении России). А на прошлой неделе министерство привлекло 88% от планируемых 15 млрд руб. под 8,25% годовых.