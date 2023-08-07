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«Коммерсантъ» узнал о вопросах банков к ЦБ из-за цифрового рубля

«Коммерсантъ» сообщил о письме банков к ЦБ с вопросами из-за цифрового рубля
С 1 августа ЦБ начал тестировать технологию цифрового рубля. Банки обратились к регулятору с вопросами, например, представляет ли он собой третью форму денег
Фото: РБК
Фото: РБК

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Центробанк, чтобы он разъяснил некоторые вопросы касательно внедрения цифрового рубля, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, среди перечисленных вопросов:

  • что есть цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта;
  • будет ли ЦБ как оператор платформы цифрового рубля компенсировать банкам расходы на предоставление клиентам доступа к платформе;
  • будут ли банки обязаны становиться участниками платформы и что в таком случае им надо изменить в своей инфраструктуре;
  • неясности касательно процедуры списания цифровых рублей и т. д.

Также в АБР предложили прямо запретить принуждать граждан открывать цифровой счет, ограничить повышение тарифов на услуги оператора цифрового рубля для физлиц и зафиксировать недопустимость внесения оператором изменений в договор с в одностороннем порядке.

В ЦБ газете сообщили, что рассмотрят обращение банков «в установленном порядке».

С 1 августа в России в пилотном режиме началось тестирование технологии цифрового рубля. Предполагается, что он будет отличаться от безналичной формы оплаты. Выпускать его будет Центробанк в виде цифрового кода, он же создаст платформу для хранения крипторублей. Благодаря им можно будет рассчитываться с другими странами, развивающими цифровые валюты, миную систему SWIFT, от которой из-за санкций многие российские банки отключены.

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Пока в пилотную версию включены 15 банков, среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф» и др. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова допускала, что «граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов».

Центробанк 3 августа одобрил логотип цифрового рубля — он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и окружности вокруг него, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом ЦБ, а также утвердил тарифы на операции с этой формой валюты. Денежные переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными, а комиссии за платежи и переводы для юридических лиц начнут действовать с 1 января 2025 года, следует из тарифов на услуги с помощью цифрового рубля,

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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