ФАС создаст «черную книгу» с недобросовестными практиками финансистов

ФАС начнет публиковать обзор недобросовестных практик на финансовом рынке, так называемую черную книгу. Описанные в ней действия не следует повторять другим участникам рынка, предупредил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над созданием «черной книги» с обзором недобросовестных практик участников финансового рынка. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент РБК.

«Мы предполагаем издать обзор этих недобросовестных практик, считайте, что это будет «черная книга», а не «белая», для участников рынка. Повторять эти действия, которые уже были совершены рядом участников, наверное, не надо, поскольку реакция будет предсказуемая и однозначная», — сказал Кашеваров.

В разговоре с РБК Кашеваров уточнил, что в этой книге может быть описание недобросовестных действий, но без указания конкретных банков. К таким практикам могут относиться, например, формулировки на сайтах банков, где основное внимание посетителя обращается на размер процента на остаток по дебетовым картам, но не указывается, что этот остаток начисляется только на суммы до 300 тыс. руб.

«Мы будем фиксировать только то, что видели и на что жалуются граждане. Все будет зависеть от того, с какой скоростью [недобросовестные практики] будут появляться, скорость обращения от этого тоже будет зависеть. Если будет массив [жалоб], ждать не будем. У нас уже достаточный набор (недобросовестных практик. — РБК)», — рассказал Кашеваров, уточнив, что такой обзор может быть готов до конца этого или в начале следующего года.

Банк России тоже намерен раскрыть больше информации о допущенных банками недобросовестных практиках, сообщил на форуме руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. По его словам, регулятор будет двигаться в двух направлениях — внедрение ренкинга банков по количеству поданных и обоснованных жалоб, а также расширение публикации сведений о примененных мерах воздействия в виде штрафов.

«Мы уже публикуем ренкинг страховых компаний по жалобам. Мы его приостанавливали на период COVID и всех историй, когда были аномальные отклонения от рыночного поведения, но вообще мы планируем его продолжать [вести] на постоянной основе и постепенно расширять (за счет банков и других участников финансового рынка. — РБК)», — сказал Мамута. Он уточнил, что место в ренкинге ЦБ будет зависеть не от количества поданных жалоб от потребителей финансовых услуг, а от количества обоснованных обращений.

Мамута также добавил, что регулятор уже публикует информацию о некоторых видах начисленных банкам, МФО и другим участникам рынка административных штрафах, в том числе в рамках поведенческого надзора. «Планируется это расширять дальше с акцентом на нарушения в потребительской сфере», — пояснил он. В частности, ЦБ уже сейчас публикует случаи выявленных им недобросовестных практик и ведет список компаний с признаками нелегальной деятельности.