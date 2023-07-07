ФАС создаст «черную книгу» с недобросовестными практиками финансистов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 16:34
«Херенвен» отреагировал на критику формы клуба с цветами флага России Спорт, 16:29
Иван Емельяненко проведет бой против побеждавшего Федора бразильца Спорт, 16:28
В США сочли временным решением поставки кассетных боеприпасов Украине Политика, 16:24
На Урале нашли девушку, которая купила алкоголь отравившимся детям Общество, 16:12
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 16:08
Экс-глава BitMEX Артур Хейс считает, что биткоин станет валютой ИИ Крипто, 16:02
Четвертая ракетка России впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона Спорт, 15:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Директор холдинга Т1 — о новых перспективных нишах на российском IТ-рынке РБК+, 15:52
МИД Германии выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов Политика, 15:50
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 15:46
РБК проведет для инвесторов первый форум о рынке капитала Финансы, 15:45
Путин обсудил с Совбезом антироссийские санкции Политика, 15:45
МАГАТЭ не нашло мин на Запорожской АЭС Политика, 15:43
Организацию Human Rights House Foundation признали нежелательной в России Политика, 15:39
Финансы ,  
0 

ФАС создаст «черную книгу» с недобросовестными практиками финансистов

Замглавы ФАС: служба создаст «черную книгу» недобросовестных практик банков
ФАС начнет публиковать обзор недобросовестных практик на финансовом рынке, так называемую черную книгу. Описанные в ней действия не следует повторять другим участникам рынка, предупредил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над созданием «черной книги» с обзором недобросовестных практик участников финансового рынка. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент РБК.

«Мы предполагаем издать обзор этих недобросовестных практик, считайте, что это будет «черная книга», а не «белая», для участников рынка. Повторять эти действия, которые уже были совершены рядом участников, наверное, не надо, поскольку реакция будет предсказуемая и однозначная», — сказал Кашеваров.

В разговоре с РБК Кашеваров уточнил, что в этой книге может быть описание недобросовестных действий, но без указания конкретных банков. К таким практикам могут относиться, например, формулировки на сайтах банков, где основное внимание посетителя обращается на размер процента на остаток по дебетовым картам, но не указывается, что этот остаток начисляется только на суммы до 300 тыс. руб.

«Мы будем фиксировать только то, что видели и на что жалуются граждане. Все будет зависеть от того, с какой скоростью [недобросовестные практики] будут появляться, скорость обращения от этого тоже будет зависеть. Если будет массив [жалоб], ждать не будем. У нас уже достаточный набор (недобросовестных практик. — РБК)», — рассказал Кашеваров, уточнив, что такой обзор может быть готов до конца этого или в начале следующего года.

Банк России тоже намерен раскрыть больше информации о допущенных банками недобросовестных практиках, сообщил на форуме руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. По его словам, регулятор будет двигаться в двух направлениях — внедрение ренкинга банков по количеству поданных и обоснованных жалоб, а также расширение публикации сведений о примененных мерах воздействия в виде штрафов.

Читайте на РБК Pro
Как подготовить бизнес и персонал к маркировке товаров
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Давай сыграем: как влюбить пользователей в приложение через геймификацию
«Вытеснить Sony из бизнеса»: что мы узнали из суда Microsoft против FTC

«Мы уже публикуем ренкинг страховых компаний по жалобам. Мы его приостанавливали на период COVID и всех историй, когда были аномальные отклонения от рыночного поведения, но вообще мы планируем его продолжать [вести] на постоянной основе и постепенно расширять (за счет банков и других участников финансового рынка. — РБК)», — сказал Мамута. Он уточнил, что место в ренкинге ЦБ будет зависеть не от количества поданных жалоб от потребителей финансовых услуг, а от количества обоснованных обращений.

Мамута также добавил, что регулятор уже публикует информацию о некоторых видах начисленных банкам, МФО и другим участникам рынка административных штрафах, в том числе в рамках поведенческого надзора. «Планируется это расширять дальше с акцентом на нарушения в потребительской сфере», — пояснил он. В частности, ЦБ уже сейчас публикует случаи выявленных им недобросовестных практик и ведет список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Евгения Чернышова
ФАС Банк России
Материалы по теме
ФАС потребовала от нефтяников увеличить объемы продаж бензина на бирже
Экономика
ФАС возбудила дело против «Аэрофлота» за недостоверную рекламу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter