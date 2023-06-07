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ФАС оштрафовала «Пятерочку» на ₽300 тыс. за рекламу акции для пенсионеров

ФАС оштрафовала «Пятерочку» на ₽300 тыс. за вводящую в заблуждение рекламу акции
Магазин &laquo;Пятерочка&raquo;
Магазин «Пятерочка» (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» (рекламодатель «Агроторг») на 300 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе». В ведомство поступили жалобы от россиян на то, что рекламный ролик «Пятерочки» об акции «Пенсионерам скидки» ввел их в заблуждение.

«Антимонопольная служба установила, что информация в видеоролике дает потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров», — поясняется в сообщении на сайте ФАС.

При этом полная информация об условиях акции сообщалась только на сайте «Пятерочки» и в рекламных дисклеймерах, которые появлялись в рекламном ролике на короткое время мелким шрифтом. Антимонопольная служба пришла к выводу, что информация об условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть воспринята в полной мере.

Закон «О рекламе» запрещает распространение рекламы, в которой из-за отсутствия части существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования искажается смысл доносимых сведений, а потребители вводятся в заблуждение.

ФАС возбудила против «Агроторга» дело по признакам нарушения рекламного законодательства и дело об административном правонарушении. РБК направил запрос в X5 Retail Group (управляет сетью «Пятерочка»).

Теги
Компании
Пятерочка реклама ФАС штраф пенсионеры скидки
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