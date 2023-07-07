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В России стали чаще ловить за незаконный вывоз валюты

ФТС сообщила об увеличении числа попыток вывезти валюту из России сверх лимита в $10 тыс.
Чаще всего с нарушениями пытались вывезти рубли, доллары, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ. А самыми популярными направлениями в подобных случаях стали Турция, ОАЭ, Азербайджан и Сербия, заявили в ФТС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В России с марта 2022 года пресечено более 8,3 тыс. попыток обойти ограничение на вывоз валюты сверх установленного предела в $10 тыс., сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Общая сумма наличной валюты в рублевом эквиваленте, которую пытались вывезти из страны в обход лимита, составила свыше 900 млн руб., отметили в ведомстве.

«При этом за последние шесть месяцев наблюдается рост количества таких попыток по сравнению с июлемдекабрем 2022 года», — указали в ФТС.

Так, в январе—июне 2023 года было возбуждено 3,6 тыс. дел об административных правонарушениях в связи с попытками вывоза валюты сверх установленного предела на общую сумму в 423,4 млн руб., в то время как во втором полугодии 2022-го — 3,1 тыс. дел на общую сумму в 308,6 млн руб., сообщили в ведомстве.

ФТС отмечает рост количества попыток незаконного перемещения гражданами наличных в 2023 году — как ввоза, так и вывоза. При этом попытки нелегального вывоза предпринимались в шесть раз чаще, чем вывоза, заявили таможенной службе.

Рубль, доллар, евро, турецкая лира и дирхамы ОАЭ оказались основными валютами, которые пытались незаконно перевезти через границу, сообщили в ФТС. В случае с вывозом чаще всего такие попытки предпринимались выезжающими в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию, а в случае с ввозом ­– приезжающими из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Узбекистана.

В общей сложности с начала 2023 года возбуждено 39 уголовных дел о контрабанде наличных (ст. 200.1 УК РФ) и более 5,8 административных (ст. 16.4 КоАП РФ — недекларирование ибо недостоверное декларирование наличных), сюда входят и случаи попыток обойти лимит в $10 тыс., указали в ведомстве.

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«На увеличение количества дел о незаконном вывозе наличности повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — пояснили в ФТС.

В связи с введением западных санкций из-за военной операции России на Украине президент Владимир Путин с 1 марта прошлого года ограничил вывоз валюты на сумму свыше $10 тыс. Позднее ЦБ получил полномочия выдавать разрешения на вывоз валютной наличности свыше этой суммы. Весной глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала коррекцию этого ограничения, но говорила, что больших послаблений не планируется. Лимит в $10 тыс. в настоящее время действует до 9 сентября 2023 года.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Валюта наличные вывоз ФТС таможня
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