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Финансы ,  
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Сбербанку после передачи правительству поставили цель по дивидендам

ЦБ передал правительству последнюю акцию Сбербанка. Одновременно стороны заключили акционерное соглашение, где закрепили для банка цель при выплате дивидендов на уровне 50%
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Центральный банк перестал быть акционером Сбербанка: последняя акция банка, принадлежавшая ему, передана правительству 30 апреля, говорится в сообщении регулятора.

Сделку по продаже крупнейшего российского банка Министерство финансов и ЦБ закрыли 10 апреля. Правительство заплатило за 50% акций Сбербанка 2,139 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (то есть 189,44 руб. за одну акцию). ЦБ оставил себе одну акцию, чтобы гарантировать заключение акционерного соглашения, которое должно было, как указали в регуляторе, защитить права миноритарных акционеров и обеспечить преемственность корпоративного управления.

Во время подготовки сделки ЦБ отказался от выставления оферты миноритариям из-за волатильности на рынке. «Нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без выставления такой оферты», — сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В итоге в акционерном соглашении между ЦБ и Минфином был установлен целевой уровень дивидендных выплат — не менее 50% от распределяемой чистой прибыли группы по МСФО.

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Для Сбербанка целевой уровень дивидендов — это новый механизм. Минфин требует от госкомпаний выплаты 50% от прибыли в бюджет. ЦБ раньше не устанавливал для Сбербанка целевых уровней по дивидендам, хотя наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 422,38 млрд руб., что составляет 50% его прибыли по МСФО.

Акционерное соглашение между Минфином и ЦБ также закрепляет за правительством право выдвигать в наблюдательный совет Сбербанка четырех кандидатов, от ЦБ — одного. Как рассказал глава Сбербанка Герман Греф, в наблюдательный совет правительство выдвинуло министра финансов Антона Силуанова и руководителя Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Правительство, указано в соглашении, сможет выдавать директивы своим представителям в набсовете банка. Распоряжения кабинета могут затрагивать вопросы об утверждении повестки для общего собрания акционеров, избрании председателя совета, избрания президента банка и досрочном прекращении его полномочий. Наконец, директивы могут касаться рекомендаций о выплате дивидендов и утверждения дивидендной политики. Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, дивиденды
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