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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Российский фонд подал к Литве иск на €1 млрд из-за национализации Snoras
По мнению представителей фонда, власти Литвы незаконно лишили средств вкладчиков банка Snoras. В марте основного владельца банка до национализации Владимира Антонова приговорили в России к колонии за хищения в «Советском»
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Российский Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах сообщил, что подал иск к Литве в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, пишет Delfi со ссылкой на сообщение фонда.

В фонде отметили, что на момент национализации рыночная стоимость группы Snoras Bank составляла около €2,5 млрд. «Точная сумма иска будет определена на более поздних стадиях разбирательства на основании оценки ущерба. Однако предварительная сумма иска составляет €1,1 млрд», — заявили в фонде.

Уведомление об иске направили президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, председателю правления Банка Литвы Витасу Василяускасу, а также в Минфин, МИД и Минюст страны.

В 2011 году Snoras прекратил работу по решению Нацбанка Литвы, финансовое учреждение национализировали из-за «безответственной кредитной политики и плохого качества активов». Основным акционером Snoras был россиянин Владимир Антонов, ему принадлежали 67,28% банка.

В Литве Антонова заподозрили в незаконном присвоении средств и подделке документов в Snoras, в котором обнаружили недостачу ценных бумаг на $470 млн. Антонова арестовали в Лондоне, но отпустили под залог £75 тыс. ($116 тыс.).

Антонов покинул Великобританию в 2015-м, после того как Высокий суд Лондона отклонил апелляцию на решение о выдаче бизнесмена Литве. Адвокат экс-банкира Карен Торднер заявила, что Антонов «скрылся, опасаясь за свою жизнь».

Спустя год он подал в Арбитражный суд Москвы иск к Литве на 40 млрд руб. Помимо денежной компенсации Антонов потребовал признать не соответствующими действительности заявления президента Литвы о том, что деятельность руководства Snoras была «дерзкой атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы». Антонов допускал, что сумма иска вырастет до 250 млрд руб., однако суд отказался рассматривать дело по существу.

Общество
Экс-владелец клуба «Портсмут» признался в хищениях из банка «Советский»

В 2017-м газета «Ведомости» писала, что Антонов вернулся в банковский бизнес и создает новую группу, которая, как утверждало издание, на тот момент уже контролировала РИА Банк и собиралась купить РМБ.

В апреле 2018-го РБК стало известно, что Антонова задержали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве. В августе того же года он признал вину в хищении около 15 млн руб. из петербургского банка «Советский» и заключил досудебное соглашение со следствием.

В марте 2019-го Выборгский районный суд Петербурга приговорил Антонова к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. руб. за хищения в банке «Советский». Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Литва, Snoras
Материалы по теме
Полиция задержала банкира Владимира Антонова
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