Российский фонд подал к Литве иск на €1 млрд из-за национализации Snoras

По мнению представителей фонда, власти Литвы незаконно лишили средств вкладчиков банка Snoras. В марте основного владельца банка до национализации Владимира Антонова приговорили в России к колонии за хищения в «Советском»

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Российский Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах сообщил, что подал иск к Литве в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, пишет Delfi со ссылкой на сообщение фонда.

В фонде отметили, что на момент национализации рыночная стоимость группы Snoras Bank составляла около €2,5 млрд. «Точная сумма иска будет определена на более поздних стадиях разбирательства на основании оценки ущерба. Однако предварительная сумма иска составляет €1,1 млрд», — заявили в фонде.

Уведомление об иске направили президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, председателю правления Банка Литвы Витасу Василяускасу, а также в Минфин, МИД и Минюст страны.

В 2011 году Snoras прекратил работу по решению Нацбанка Литвы, финансовое учреждение национализировали из-за «безответственной кредитной политики и плохого качества активов». Основным акционером Snoras был россиянин Владимир Антонов, ему принадлежали 67,28% банка.

В Литве Антонова заподозрили в незаконном присвоении средств и подделке документов в Snoras, в котором обнаружили недостачу ценных бумаг на $470 млн. Антонова арестовали в Лондоне, но отпустили под залог £75 тыс. ($116 тыс.).