Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Вклад можно будет открыть лишь в течение недели.

Срок вклада — от полугода до полутора лет, снятие и пополнение не предусмотрены. С каждой вложенной 1000 руб. один рубль будет идти в пользу фонда «Память поколений», который поддерживает ветеранов войн. Соответственно, реальная доходность вклада для клиента окажется ниже, до 6,4% годовых.

На данный момент максимальная ставка по депозитам у Сбербанка составляет 5,75% годовых. Крупнейший банк традиционно предлагает доходность по вкладам ниже, чем у других банков. Накануне Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам для россиян у топ-10 банков (включая Сбербанк) в конце апреля опустилась до 7,493% годовых. Это минимум с начала 2019 года.

Из-за значительной доли рынка любые действия Сбербанка с процентами по депозитам влияют на среднюю максимальную ставку, но в данном случае эффект может оказаться ограниченным, пояснил РБК младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Во-первых, говорит он, ставка в 6,5% годовых находится вполне «в рынке», у других банков можно найти более выгодную альтернативу, как по процентам, так и по условиям. Во-вторых, едва ли за неделю Сбербанк успеет привлечь ощутимый объем средств. В-третьих, Сбербанк ориентируется на массового клиента, и средний размер вклада едва ли будет превышать несколько сотен тысяч рублей.

Динамика процентов по вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. На заседании 26 апреля ЦБ сохранил ставку на уровне 7,75% годовых, не исключив перехода к ее снижению уже летом.