Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,10 -0,13 EUR Бирж. 72,87 -0,20 Brent 70,46 -0,54% USD Нал. 65,63 64,73 EUR Нал. 73,51 72,53 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1194 -0,0002 BTC/USD Бирж. 6 220,00 +190,00 IMOEX 2 575,94 -0,15% RTSI 1 246,55 +0,08% DJIA 26 438,48 -0,25% Nasdaq 8 123,29 -0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+15,86%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+15,86%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 12:19
Медведев пообещал упростить правила установления инвалидности Общество, 14:43 Песков прокомментировал опрос о декларациях чиновников Общество, 14:34 Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу Финансы, 14:33 Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» Общество, 14:23 Розовая ковровая дорожка: как были одеты гости Met Gala Стиль, 14:20 Пассажир опровергла давку из-за людей с сумками при эвакуации из SSJ100 Общество, 14:15 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 14:15 В Минобороны ответили на сообщения о сокращении воздушной части парада Общество, 14:05 Роспотребнадзор объяснил закрытие в Кемерово не пускавшей геев пекарни Общество, 14:05 Криптовалюта VeChain подорожала на 100% за месяц Крипто, 13:58 Минэкономразвития назвало рубль лидером среди валют развивающихся стран Экономика, 13:56 Помпео приедет в Сочи на переговоры с Лавровым Политика, 13:54 Шойгу на репетиции парада Победы впервые появился на кабриолете Aurus Общество, 13:53 Спальня под водой: как устроен плавучий дом Недвижимость, 13:49
Финансы ,  
0 
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Вклад можно будет открыть лишь в течение недели.

Срок вклада — от полугода до полутора лет, снятие и пополнение не предусмотрены. С каждой вложенной 1000 руб. один рубль будет идти в пользу фонда «Память поколений», который поддерживает ветеранов войн. Соответственно, реальная доходность вклада для клиента окажется ниже, до 6,4% годовых.

На данный момент максимальная ставка по депозитам у Сбербанка составляет 5,75% годовых. Крупнейший банк традиционно предлагает доходность по вкладам ниже, чем у других банков. Накануне Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам для россиян у топ-10 банков (включая Сбербанк) в конце апреля опустилась до 7,493% годовых. Это минимум с начала 2019 года.

Из-за значительной доли рынка любые действия Сбербанка с процентами по депозитам влияют на среднюю максимальную ставку, но в данном случае эффект может оказаться ограниченным, пояснил РБК младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Во-первых, говорит он, ставка в 6,5% годовых находится вполне «в рынке», у других банков можно найти более выгодную альтернативу, как по процентам, так и по условиям. Во-вторых, едва ли за неделю Сбербанк успеет привлечь ощутимый объем средств. В-третьих, Сбербанк ориентируется на массового клиента, и средний размер вклада едва ли будет превышать несколько сотен тысяч рублей.

Динамика процентов по вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. На заседании 26 апреля ЦБ сохранил ставку на уровне 7,75% годовых, не исключив перехода к ее снижению уже летом.

«ЦБ четко озвучил намерение снизить ключевую ставку до конца года, если не произойдет новых внешних шоков, и банки едва ли сейчас захотят привлекать много депозитов под высокий процент, зная, что скоро он пойдет вниз», — говорит Уклеин, отмечая, что общей тенденции к снижению процентов по депозитам предложение Сбербанка не помешает.

Если ЦБ запустит цикл снижения ставки, средний максимальный процент по депозитам может к концу года упасть до 6% годовых, прогнозировал ранее директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. В апреле опрошенные РБК эксперты уверяли, что пик процентов по рублевым депозитам пройден, и теперь ставки будут плавно снижаться.

Теги: Сбербанк, банковские вклады
Материалы по теме
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Финансы
Пик ставок по рублевым вкладам пройден
Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter