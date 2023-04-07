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Финансы ,  
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Райффайзенбанк отказался от оформления новых зарплатных карт в России

Райффайзенбанк с 10 апреля перестанет оформлять новые зарплатные карты в России
В банке объясняют это «рыночной конъюнктурой». В последние месяцы Райффайзенбанк столкнулся с давлением регуляторов США и ЕС, требующих прекращения его присутствия на российском рынке
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Райффайзенбанк с 10 апреля отказывается от подключения новых зарплатных проектов и прекращает выдавать зарплатные карточки в России, сообщили РБК в банке. Банковские карточки, на которые выплачиваются зарплаты сейчас, продолжат работать до истечения срока их действия.

Оформление пакетов услуг «Зарплатный» прекратится 10 апреля.

В пресс-службе банка сообщили РБК, что это решение «принято на основе анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры». «Ранее подключенные ПУ «Зарплатный» будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт. Клиенты, получающие зарплату на карту банка в рамках зарплатного проекта своего работодателя, даже в случае отключения ПУ «Зарплатный» не теряют привилегий», — уточнили в банке.

Frank RG в 2021 году оценивало долю зарплатных проектов в России, приходящихся на Райффайзенбанк, в 2%. По этому показателю банк находился на седьмом месте.

Raiffeisen Bank International (RBI) — крупнейший австрийский банк, его российская «дочка» находится в списке системно значимых банков России. Из системно значимых банков, работающих в стране, под санкциями сейчас не находятся только он и «ЮниКредит» — «дочка» одноименного итальянского банка.

В январе власти США начали расследование в отношении RBI и его российского бизнеса. В марте источники Reuters сообщили, что Европейский центробанк также нарастил давление на Raiffeisen Bank, требуя его ухода с российского рынка. По словам собеседников агентства, регулятор ЕС не потребовал немедленного сворачивания бизнеса, но попросил предоставить план по уходу. В банке в ответ сообщили, что ведут поиск оптимальных вариантов, вплоть до выхода из капитала своей российской «дочки». Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль 30 марта заявил, что организация находится в беспрецедентной ситуации, потому что российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы RBI. В российском подразделении банка работают более 9 тыс. человек.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Райффайзенбанк Зарплаты
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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