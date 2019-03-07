Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

Снижение по всем линейкам валютных вкладов составило от 0,04 до 0,5 п.п. В Сбербанке объяснили изменение ставок общим трендом на понижение на рынке

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Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро по всем линейкам. Об этом сообщила РБК пресс-служба финансовой организации. Снижение составило от 0,04 до 0,5 п.п.

В частности, процентные ставки по базовым и онлайн-вкладам в долларах снижены на 0,04–0,15 п.п., ставки по долларовым вкладам для владельцев премиальных пакетов («Сбербанк Премьер», «Сбербанк Первый» и Sberbank Private Banking) — на 0,25 п.п. Снижение ставок по вкладам в евро для владельцев премиальных пакетов («Сбербанк Первый» и Sberbank Private Banking) составило от 0,14 до 0,5 п.п.

В Сбербанке объяснили решение изменить ставки общим рыночным трендом на понижение.

Ранее ставки по вкладам в иностранной валюте снизил ВТБ. Так, например, снижение по вкладам в евро составило в среднем 0,25 п.п. По долларовым вкладам максимальная эффективная ставка для массовых клиентов снизилась на 1,1 п.п. При этом, по данным за декабрь 2018 года, на ВТБ пришлось более половины всего притока средств на валютные вклады в российских банках, а именно $1 млрд. В общей сложности валютные вклады россиян в топ-10 банков страны за последний месяц прошлого года выросли на $1,9 млрд и составили на 1 января 2019 года $58,9 млрд.