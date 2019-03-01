ВТБ снизил ставки по вкладам в валюте

Аналитики отмечают, что в январе на вкладах в банке было размещено больше валюты, чем за прошедший год

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С 1 марта доходность вкладов в иностранной валюте в ВТБ снижена, следует из мониторинга исследовательской компании Frank RG.

Так, максимальная эффективная ставка (рассчитывается с учетом частоты капитализации и срока вклада) по долларовым депозитам по вкладу «Прайм» снизилась с 4,11 до 3,82%, а по вкладам в рамках линейки «Привилегия» — с 3,9 до 3,58%. «Для массовых клиентов максимальная эффективная ставка снизилась сразу на 1,1 п.п., до 2,49%», — отметили аналитики.

Что касается вкладов в европейской валюте, то в среднем снижение составило 0,25 п.п. В розничном сегменте снижение составило 0,3–0,6% годовых, премиальном — 0,35–0,8%.

В ВТБ подтвердили информацию о снижении ставок РБК. «Мы приняли это решение, исходя из конъюнктуры рынка», — сказали в банке. В сборнике условий, тарифов и процентных ставок по депозитам для физических лиц, опубликованном на сайте банка (.xls), указаны номинальные ставки. В семействе «Привилегия» максимальное значение — 3,30% годовых для долларовых вкладов и 0,80% для евро. Вкладки для семейства «Прайм» в таблице нет. По розничным вкладам максимальная ставка — 2,35% для долларов и 0,60% для евро.