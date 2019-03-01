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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Финансы ,  
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ВТБ снизил ставки по вкладам в валюте
Аналитики отмечают, что в январе на вкладах в банке было размещено больше валюты, чем за прошедший год
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

С 1 марта доходность вкладов в иностранной валюте в ВТБ снижена, следует из мониторинга исследовательской компании Frank RG.

Так, максимальная эффективная ставка (рассчитывается с учетом частоты капитализации и срока вклада) по долларовым депозитам по вкладу «Прайм» снизилась с 4,11 до 3,82%, а по вкладам в рамках линейки «Привилегия» — с 3,9 до 3,58%. «Для массовых клиентов максимальная эффективная ставка снизилась сразу на 1,1 п.п., до 2,49%», — отметили аналитики.

Что касается вкладов в европейской валюте, то в среднем снижение составило 0,25 п.п. В розничном сегменте снижение составило 0,3–0,6% годовых, премиальном — 0,35–0,8%.

В ВТБ подтвердили информацию о снижении ставок РБК. «Мы приняли это решение, исходя из конъюнктуры рынка», — сказали в банке. В сборнике условий, тарифов и процентных ставок по депозитам для физических лиц, опубликованном на сайте банка (.xls), указаны номинальные ставки. В семействе «Привилегия» максимальное значение — 3,30% годовых для долларовых вкладов и 0,80% для евро. Вкладки для семейства «Прайм» в таблице нет. По розничным вкладам максимальная ставка — 2,35% для долларов и 0,60% для евро.

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Аналитики связывают повышение ставки с тем, что за декабрь и январь на валютные депозиты банка поступило больше чем $1 млрд. При этом сумма поступивших в январе денег ($1,396 млрд) и вовсе превышает показатели за весь 2018 год ($1,13 млрд), говорится в сообщении.

В конце января банк на 0,4 п.п. поднял ста​вки по базовым рублевым вкладам «Выгодный» и «Привилегия» до 6,7 и 6,9% соответственно при размещении на срок от 91 до 180 дней. В начале года также повысились ставки по ипотеке.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Литова
Теги: ВТБ, Вклады
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