Сбербанк подсчитал вернувшихся в Россию после ЧМ иностранных болельщиков

Как минимум каждый десятый иностранец, впервые приехавший в Россию во время чемпионата мира по футболу, впоследствии посетил страну еще раз. В августе—декабре 2018 года такие туристы потратили здесь 10 млрд руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Каждый десятый турист, побывавший в России впервые во время летнего чемпионата мира по футболу, приехал в страну еще раз. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК расчеты Сбербанка по карточным транзакциям иностранцев.

Из общего числа использовавшихся в стране зарубежных карт банк выделил аномальный прирост во время мундиаля, а затем проследил, сколько из впервые появившихся в этот период карт использовалось в оставшиеся месяцы года. Учитывались карты, расчеты по которым проходили через системы Сбербанка, доля банка на рынке эквайринга достигает 67%.

Возможность повторно вернуться посетителям ЧМ-2018 без новой визы давал паспорт болельщика (Fan ID). Такие паспорта обязательно оформлялись для обладателей билетов на матчи чемпионата, без них невозможно было попасть на стадион. Во время чемпионата действие паспортов было продлено до конца 2018 года.

По расчетам Сбербанка, в июне, в первый месяц проведения чемпионата, в России находились 1,17 млн иностранцев. Из них 555 тыс. посещали страну и до футбольного турнира, 265 тыс. приехали впервые, но не на ЧМ, а еще 351 тыс. — именно из-за чемпионата. В июле в России было 1,08 млн иностранных туристов, в том числе 433 тыс. впервые приехавших.

Впервые посетили Россию во время ЧМ около полумиллиона туристов, делают вывод специалисты Сбербанка. Каждый десятый из них расплатился картой иностранного банка в один из последующих месяцев 2018 года. Речь идет о приблизительно 52 тыс. иностранцев в месяц. В августе, например, их было больше — 72 тыс. человек, а в декабре меньше всего — 42 тыс. Возможно, некоторые туристы решили остаться до августа после ЧМ, отмечается в исследовании.