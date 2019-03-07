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ЧМ-2018 ,  
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Сбербанк подсчитал вернувшихся в Россию после ЧМ иностранных болельщиков
Как минимум каждый десятый иностранец, впервые приехавший в Россию во время чемпионата мира по футболу, впоследствии посетил страну еще раз. В августе—декабре 2018 года такие туристы потратили здесь 10 млрд руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Каждый десятый турист, побывавший в России впервые во время летнего чемпионата мира по футболу, приехал в страну еще раз. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК расчеты Сбербанка по карточным транзакциям иностранцев.

Из общего числа использовавшихся в стране зарубежных карт банк выделил аномальный прирост во время мундиаля, а затем проследил, сколько из впервые появившихся в этот период карт использовалось в оставшиеся месяцы года. Учитывались карты, расчеты по которым проходили через системы Сбербанка, доля банка на рынке эквайринга достигает 67%.

Возможность повторно вернуться посетителям ЧМ-2018 без новой визы давал паспорт болельщика (Fan ID). Такие паспорта обязательно оформлялись для обладателей билетов на матчи чемпионата, без них невозможно было попасть на стадион. Во время чемпионата действие паспортов было продлено до конца 2018 года.

По расчетам Сбербанка, в июне, в первый месяц проведения чемпионата, в России находились 1,17 млн иностранцев. Из них 555 тыс. посещали страну и до футбольного турнира, 265 тыс. приехали впервые, но не на ЧМ, а еще 351 тыс. — именно из-за чемпионата. В июле в России было 1,08 млн иностранных туристов, в том числе 433 тыс. впервые приехавших.

Впервые посетили Россию во время ЧМ около полумиллиона туристов, делают вывод специалисты Сбербанка. Каждый десятый из них расплатился картой иностранного банка в один из последующих месяцев 2018 года. Речь идет о приблизительно 52 тыс. иностранцев в месяц. В августе, например, их было больше — 72 тыс. человек, а в декабре меньше всего — 42 тыс. Возможно, некоторые туристы решили остаться до августа после ЧМ, отмечается в исследовании.

Иностранцы, которые никогда не были в России, но побывали на чемпионате мира, а затем приехали еще раз, потратили за пять последних месяцев прошлого года не менее 9,9 млрд руб. Их доля составила 5,4% от месячного притока туристов. «Упрощение визового режима, например переход на электронные визы, может дать достаточно заметный импульс въездному туризму», — считают в Сбербанке.

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Из вернувшихся иностранцев больше всего платили по картам граждане США (43,8% от общего числа). Следом идут туристы из Германии (8,6%), Казахстана (5,7%), Бразилии (5,3%) и Белоруссии (4,5%).

По данным Росстата, в 2018 году приток туристов в Россию был в разы больше показателей, которые приводит в своем исследовании Сбербанк. Так, по информации ведомства, за январь—март в Россию въехали 4,3 млн иностранцев, в мае—июне — 6,6 млн, в июле—августе — 8 млн человек.

В национальную программу «Цифровая экономика» заложено введение электронных виз для иностранцев через три года, в декабре 2021-го. Один из возможных вариантов — создание аналога Fan ID. Это может быть пакетный туристический продукт, в который войдут, например, рекомендуемые места посещения, сертифицированные отели, рестораны, транспортная карта или CityPass, п​исал РБК.

Автор: Павел Казарновский
Теги: туристы, Сбербанк, чемпионат мира по футболу-2018
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